Bad Gleichenberg gewinnt zum Regionalliga-Abschied gegen die LASK Amateure

Details Freitag, 07. Juni 2024 23:51

Abschied für Bad Gleichenberg aus der Regionalliga Mitte. Am letzten Spieltag durften die Südoststeirer nochmal vor heimischem Publikum antreten und wollten gegen die LASK Amateure noch einen Sieg einfahren. Dies gelang mit einer guten Mannschaftsleistung und einem Tor in den Schlussminuten. Die Hochleitner-Elf gewann gegen die jungen Linzer knapp mit 2:1. Zudem sicherte sich Philipp Wendler mit seinem 21. Saisontor die Torjägerkrone in der Regionalliga Mitte.

Ausgeglichene erste Hälfte

Die Partie begann mit hohem Tempo und beide Mannschaften versuchten früh, die Kontrolle zu übernehmen. Die erste Topchance der Partie fanden die Hausherren aus der Südoststeiermark vor. Nach einer Ecke parierte aber LASK-Keeper Steinbauer den guten Kopfball. Die erste Möglichkeit der Athletiker gab es gut zhn Minuten später. Der Abschluss von Youngster Leo Vielgut wurde aber von Gleichenberg-Torhüter Buzeti entschärft. Im Gegenzug gab es Aufregung im LASK-Strafraum. Nach einem Foulspiel gibt es Strafstoß für die Hausherren. Philipp Wendler markierte mit einem souveränen Strafstoß den Führungstreffer. In einer ausgeglichenen Partie gelang den Gästen knapp zehn Minuten vor dem Seitenwechsel noch der Ausgleich. Leo Vielgut erzielt aus kurzer Distanz scharf das 1:1. Mit diesem Spielstand ging es schlussendlich auch in die Halbzeit.

Entscheidung in den letzten Minuten

Nach dem Seitenwechsel übernahmen sofort die Gleichenberger die Kontrolle und hatten nach 50 Minuten eine richtig gute Doppelchance. Keeper Steinbauer im LASK-Tor konnte sich aber erneut auszeichnen. Bad Gleichenberg kam weiter zu guten Aktionen und wurde immer wieder gefährlich, weshalb der Führungstreffer etwas in der Luft lag. Die Gäste brachten in den letzten 45 Regionalliga-Minuten in der Saison 2023/24 einfach nicht mehr die gewohnten PS auf den Rasen. Schlussendlich war es ein rundum perfekter Abschied für die Südoststeirer, denn fünf Minuten vor Schlusspfiff stieg Philipp Stuber Hamm nach einer Ecke hoch und bugsierte das Leder per Kopf in die Maschen. Somit verlässt Bad Gleichenberg den Fußball am 14. Tabellenplatz in der Regionalliga Mitte. Die LASK Amateure spielten ein extrem starkes Frühjahr und durften über einen Top-4-Platz jubeln.

Stimme zum Spiel

Luka Pavlovic (Trainer LASK Amateure): "Eine sehr gute Saison liegt hinter uns. Seit Mitte September bin ich Trainer und wird haben es vom Abstiegskampf zu den Top-4 geschafft. Bei meiner Übernahme hatten wir sechs Punkte aus sieben Spielen. Nun stehen wir oben in der Tabelle und haben 13 Siege und 65 Tore erzielt. Wir haben einen sehr attraktiven, offensiven und mutigen Fußball angeboten und viel auf die jungen Spieler gesetzt. Mit Vertrauen in unsere Ideen, Professionalität und einem klaren Spielmodell haben wir einen guten Erfolg erzielt im Vergleich zum Saisonstart. Nach der letzten Runde ist jetzt Zeit, zu reflektieren, zu analysieren und neue Ziele sowie Schritte zu planen. Ich bedanke mich bei den Spielern für die geile gemeinsame Zeit und wünsche ihnen einen schönen Urlaub."

Aufstellungen

Bad Gleichenberg: Alen Buzeti - Jonas Gmeindl, Paul Sarac, Philipp Stuber Hamm - Damjan Poposki, Moritz Holzerbauer, Leon Sres, Patrick Wiesenhofer - Michael Krenn, Philipp Wendler (K), Sandro Schleich



Ersatzspieler: Rudolf Lang, Marcel Treitler, Jure Perger, Maximilian Kohlfürst, Nemanja Gajic, Marc Geigl



Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner

LASK: Clemens Steinbauer - Sebastian Leitner, Moritz Würdinger (K), Elias Prosic, Georg Braun, Patrik Peric, Robert Martic - Leo Vielgut, Marco Schabauer, Jakob Wanker - Philipp Haberl



Ersatzspieler: Moritz Schrenk, Eduard Josef Haas, Jonas Ilk, Julian Sams, Yanis Eisschill



Trainer: Thomas Piermayr

Regionalliga Mitte: Bad Gleichenberg : LASK Amateure OÖ - 2:1 (1:1)

85 Philipp Stuber Hamm 2:1

36 Leo Vielgut 1:1

20 Philipp Wendler 1:0

Foto: RIPU

F.H.