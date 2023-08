Hammer-Preis: Werde Ticker-Reporter und gewinne eine HAKA Küche im Wert von 15.000 €!

Ligaportal.at, Österreichs größte Fußballplattform, setzt auch in der Saison 2023/2024 auf die herausragende Unterstützung der ehrenamtlichen Live-Ticker-Reporter. Woche für Woche leisten tausende engagierte Fans einen unschätzbaren Beitrag zur Bereicherung der Fußballberichterstattung und bieten einer Million Fußballbegeisterter informativen Live-Content.

Ligaportal verlost eine traumhafte HAKA Küche im Wert von 15.000 (!) €.

Der Ligaportal Live-Ticker ist eine der zentralen Säulen, auf denen die Leidenschaft und Hingabe der großen Ligaportal-Community aufbauen. Die engagierten Live-Ticker-Reporter investieren ihre Zeit und Energie, um aktuelle Geschehnisse auf dem Spielfeld live zu verfolgen und in Echtzeit zu teilen. Dabei bieten sie den Fans nicht nur eine spannende Perspektive auf das Geschehen, sondern schaffen auch eine Atmosphäre der Verbundenheit, die das Herzstück des Fußballs ausmacht.

Die Ligaportal GmbH setzt auch in dieser Saison alles daran, den Ligaportal Live-Ticker weiter zu stärken und zu fördern. Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes für das Engagement der ehrenamtlichen Live-Ticker-Reporter, wird die Ligaportal GmbH eine exklusive Verlosung durchführen. Unter den Live-Ticker-Reportern, die in der aktuellen Saison 2023/2024 mehr als 700 Bonuspunkte sammeln, wird die Möglichkeit geboten, eine hochwertige Küche von HAKA im Wert von 15.000 Euro zu gewinnen. Jeder einzelne (korrekte) Live-Ticker (mit mehr als 30 Einträgen) bringt den Teilnehmern 50 Bonuspunkte ein, die zu dieser besonderen Gelegenheit akkumuliert werden können.

Die Küche von HAKA, renommiert für ihre Qualität und Innovation, repräsentiert perfekt die Werte des Ligaportal Live-Tickers: Leidenschaft, Hingabe und Präzision. Diese Verlosung steht nicht nur für die Wertschätzung der Ligaportal GmbH gegenüber ihren engagierten Live-Ticker-Reportern, sondern symbolisiert auch die enge Verbindung zwischen der Plattform und ihrer enthusiastischen Community.

Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at: „Der Ligaportal Live-Ticker ist das Herzstück unserer Plattform. Wir übertragen jedes Wochenende bis zu 1.500 Fußballspiele live. Zuletzt gab es einen erstaunlichen Rekord, wurden am Freitag 92%, am Samstag 78% und am Sonntag 83% aller Kampfmannschafsspiele, die in Österreich stattgefunden haben, im Live-Ticker auf ligaportal übertragen. Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll die starke Verbindung zwischen Plattform und Fußball-Community. Unser Dank gilt den engagierten Reportern und Unterstützern.“