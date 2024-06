Abgang von Elektra-Trio und Verstärkung Nr. 3 und 4 für FCM Traiskirchen

Details Dienstag, 11. Juni 2024 16:58

Der FCM Flyeralarm Traiskirchen rüstet weiter ordentlich auf und präsentierte in den letzten Tagen, nach Stephan Schimandl und Elias Felber Neuzugang Nummer 3 und 4. Kevin Sostarits kommt vom SR Donaufeld und wird kommende Saison in Traiskirchen die rechte Außenbahn beackern. Der 22-Jährige konnte auch schon Erfahrung bei der Admira in der 2. Liga sammeln. Außerdem wechselt Aleksandar Mirkovic vom FC Stadlau, dem aktuellen Verein von Neo-Coach Stefan Horniatschek zum Regionalligisten. Der ebenfalls erst 22-jährige Mirkovic wurde in der Jugend der Stadlauer ausgebildet.

Elektra gibt weitere Spieler ab

Dass es sich bei der TWL Elektra um einen großen Umbruch, konnte man schon vermuten. Nun wurde das und der Abgang weiterer Spieler bestätigt. Ali Diyar Alaca, der 2020 nach Kottingbrunn und von dort nach Stripfing wechselte, kehrte erst Februar wieder zurück zur Elektra. Es sollte aber ein kurzes Gastspiel bleiben, denn nun trennen sich wieder die Wege. Das nächste Ziel des 26-jährigen Stürmers ist noch nicht klar.

Nach nur einer Saison wieder weg ist auch Emre Yilmaz. Der 23-jährige rechte Mittelfeldspieler kam erst im Sommer 2023 mit jeder Menge Vorschusslorbeeren zur Mannschaft von Trainer Herbert Gager. Mit nur 6 Toren in 27 Spielen, blieb er aber ein wenig hinter den Erwartungen.

Immerhin zwei Jahre war Alexander Krammer in Diensten des Tabellenelften der abgelaufenen RLO-Saison. In der Spielzeit kam er aber nur auf 3 Tore in 24 Spielen. Zu wenig um dauerhaft Spielzeit zu bekommen.

Koglbauer und Halmer bleiben in Krems, Nachbagauer geht nach Horn

Anders die Neuigkeiten aus Krems: mit Matthäus Halmer und Philipp Koglbauer verlängern zwei wichtige Stützen in der Mannschaft ihre Verträge. Felix Nachbagauer hingegen wechselt in die 2. Liga zum SV Horn.

Quelle: Facebook "FCM Traiskirchen" / "TWL Elektra" / "Kremser SC"