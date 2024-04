In erster Instanz: Kremser SC erhält keine Lizenz für 2. Liga

Details Freitag, 12. April 2024 14:52

Am Freitag wurden die erstinstanzlichen Entscheidungen des Senates 5 hinsichtlich der Lizenzierung für die 2. Liga und Bundesliga veröffentlicht. Der Kremser SC und die Young Violets aus der Regionalliga Ost haben um Lizenz angesucht, allerdings gab es vor allem bei den Ersteren schon im Vorfeld Bedenken, ob man die Lizenz erhählt. Die Bedenken wurden nun bestätigt. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Dem Kremser SC wurde die Lizenz in erster Instanz verweigert. Neben dem Sportlichen (man ist derzeit nicht Erster in der Regionalliga Ost), fehlt es auch auch an Personal, Finanziellem und der Infrastruktur. Die Young Violets haben den Antrag zurückgezogen.

Gegen den Senat-5-Beschluss können die Clubs bestimmungsgemäß innerhalb von acht Tagen beim Protestkomitee schriftlich Protest erheben - die Frist endet heuer am Montag, den 22. April. Die Entscheidung des Protestkomitees wird heuer bis Montag, 29. April, getroffen sein. Damit endet dann der Instanzenweg innerhalb der Bundesliga. Danach kann innerhalb von acht Tagen Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht eingebracht werden.