Stripfing mit Mühe in der 2. Runde des UNIQA ÖFB-Cups

Details Sonntag, 23. Juli 2023 08:48

Am Samstagabend kam es in der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cups zum Duell zwischen dem SV Klöcher Bau Oberwart und dem SV Stripfing. Damit trafen zwei Aufsteiger der vergangenen Saison, die Südburgenländer stiegen in den RLO auf, der Verein aus dem Bezirk Gänserndorf in die ADMIRAL 2. Liga. Es war ein spannendes Match, indem der höher klassierte SV Stripfing mit viel Mühe und Not die Oberwarter bezwingen konnte.

Oberwart mit einem starken Beginn

Die äußeren Umstände waren alles andere als gut, dunkle Gewitterwolken hingen über das Informstadion, die begannen, sich langsam zu entleeren. Trotzdem waren 650 Zuschauer ins Stadion gekommen und sahen eine spannende und unterhaltsame Begegnung. Von Beginn an waren es die Hausherren, die den Turbo zündeten und in den ersten 15 Minuten einige gute Tormöglichkeiten hatten, so war es Goalgetter Thomas Herrklotz, der dieses Mal als Assist fungierte und Lukas Ried bediente, sein Schuss aus kurzer Entfernung konnte der Goalie der Gäste, Kilian Kretschmer, abwehren (8.). Nur fünf Minuten später entschärfte der Goalie einen Kopfball von Bernd Karger. Fazit der ersten 25 Minuten: die Niederösterreicher versuchen das Spiel zu kontrollieren, was ihnen aber nicht sonderlich gut gelingt, kamen nun allerdings im weiteren Verlauf des Matches immer besser ins Spiel. In der 29. Minute versucht es Stefan Rakowitz aus dem Halbfeld, aber seinen Schuss ins rechte Eck kann Torwart Marton Horvath zur Seite abwehren. Bis zum Pausenpfiff gab es noch Torannäherungen beider Teams, die aber keinen zählbaren Erfolg brachten. Somit wurden die Seiten mit dem torlosen Remis gewechselt.

Die Gäste wurden dominierend

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Teams drängten auf den Führungstreffer, hatten ihre guten Torchancen. In der 54. Minute, Bernd Kager kommt nach einer super Freistoßflanke von Lukas Ried am zweiten Pfosten aus kurzer Entfernung zum Kopfball, aber Schlussmann Kilian Kretschmer kann das Leder mit einer super Parade über die Latte lenken. Auf der Gegenseite, nur vier Minuten später, Simon Radostits setzt sich am linken Flügel stark durch und schließt kurz vor dem Strafraumreck ab, doch sein gefährlicher Schuss mit dem Spitz geht ganz knapp darüber. In der 65. Minute war es dann so weit, ein gefährlicher Angriff der Gäste, Darijo Pecirep sprintet über rechts hinab, hält sich einen Verteidiger fern und schlenzt das Leder von der Sechzehner-Kante ins lange Eck zur 1:0 Führung für die Auswärtigen. Nur drei Minuten später der Ausgleichstreffer der Hausherren, der aber wegen Abseits nicht gegeben wurde. Die Einheimischen versuchten nun, ihr Offensivspiel zu forcieren, scheiterten aber an der kompakten Defensivabteilung der Niederösterreicher. Ab der 88. Minute überschlugen sich die Ereignisse: zuerst erzielten die Gäste durch Lukas Haubenwaller das 0:2, er bekommt das Leder nach einem Konter über links abgelegt und schiebt trocken in das leere Tor ein. Aber die Partie war damit keineswegs entschieden, denn in der 1. Minute der Nachspielzeit war es Patrick Farkas, der nach einem Corner an der zweiten Stange lauerte und er wuchtet das Leder per Volleyschuss hoch ins kurze Eck, ein sehenswerter Treffer. Jetzt witterten die Hausherren Morgenluft und warfen alle Spieler nach vorn, um den Ausgleich zu erzielen, mit dem Ergebnis, dass sie in einen Konter liefen. Joshua Janos Gregor Steiger läuft über links auf das Tor zu und schiebt das Leder allein vor dem Keeper ins lange Eck zum 3:1 Endstand (90.+2).

Stimmen zum Spiel:

Peter Lehner, Koordinator Sport SV Klöcher Bau Oberwart:

„In der ersten Halbzeit waren wir auf Augenhöhe mit einem höherklassigen Gegner, haben unsere Torchancen gehabt, konnten diese aber nicht verwerten. Ärgerlich war, dass der 0:1 Rückstand aus einer Fehlerquelle meiner Mannschaft entstanden ist. Zum Spielende sind wir zweimal ausgekontert worden, dazwischen war das Traumtor von Farkas, das uns kurz wieder Hoffnung gegeben hat. Wir haben Stripfing über weite Strecken der Begegnung die Stirn geboten, es hätte auch anders für uns laufen können.“

Gerald Holzknecht, Sektionsleiter SV Stripfing:

„Es war das erwartet schwere Spiel für uns, denn Oberwart ist im Flow aufgrund des Aufstieges in die RLO. Wir haben 20 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen, in dieser Zeit hatten die Oberwarter gute Tormöglichkeiten und wir hätten leicht in Rückstand geraten können. In der zweiten Halbzeit sind wir fulminant gestartet und aus der Überlegenheit heraus haben wir das 1:0 gemacht. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, welcher dem Team das nötige Selbstvertrauen für den Start in die Meisterschaft geben wird.“

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei