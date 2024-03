Mustafic trifft, Zdravkovic hält Elfer – FavAC stellt Kremser SC ein Bein

Details Samstag, 23. März 2024 04:45

FavAC errang am Freitag einen 1:0-Sieg über den Kremser SC. Gegen Favoritner AthletikClub setzte es für den Kremser SC eine ungeahnte Pleite. Wer hätte sich das gedacht, dass der FavAC gegen Krems in dieser Saison von sechs möglichen Punkten sechs holt? Denn auch das Hinspiel beider Teams war 2:0 für FavAC geendet.

Umkämpftes Spiel

Das Spiel ist von der erste Minute an umkämpft. Krems ist optisch überlegen, kann aus dem Übergewicht im Mittelfeld aber nichts machen. Der FavAC hingegen kontert. Man hat auch Möglichkeiten zur Führung, doch das Leder will nicht ins Tor. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es überraschend 1:0 für die Heimischen. Vor 500 Zuschauern traf Benjamin Mustafic zum 1:0 (46.). Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause das Heimteam, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.

Krems mit Elferchance

Im zweiten Durchgang riskiert Krems und setzt alles auf eine Karte. Man will unbedingt drei Punkte holen, um in der Tabelle nicht den Anschluss an Rapid zu verlieren. Die Gäste werfen alles nach vorne, haben dann aber auch Pech im Abschluss bzw. wird der Favoritener Goalie Stevica Zdravkovic zum Spielverderber er hält nämlich einen Elfmeter und damit den Sieg fest. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte Favoritner AthletikClub der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

Trotz der drei Zähler machte FavAC im Klassement keinen Boden gut. Vier Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat Favoritner AthletikClub derzeit auf dem Konto. FavAC ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der Kremser SC bekleidet mit 38 Zählern Tabellenposition drei. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des Gasts ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 20 Gegentore zugelassen hat. Der Kremser SC weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Die letzten Auftritte des Kremser SC waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am kommenden Samstag tritt Favoritner AthletikClub bei SR Donaufeld an, während der Kremser SC einen Tag zuvor SV Klöcher Bau Oberwart empfängt.

Stimme zum Spiel:

Dozhgar Kadir (Trainer FavAC): "Es war wirklich Wahnsinn. Normalerweise muss es erste Hälfte mindesten 2:0 eigentlich sogar 3:0 stehen. Aber das altbekannte mit der Chancenverwertung. Zweite Hälfte war es dann ausgeglichener und unser Stevo hat einen Elfmeter für uns pariert. Und so die Führung für uns gehalten. Wie immer sind wir über unsere Grenze gegangen. Diesen Sieg wollte jeder Mann am Platz und jeder Fan der zuschauen war!"

Regionalliga Ost: Favoritner AthletikClub – Kremser SC, 1:0 (1:0)

46 Benjamin Mustafic 1:0