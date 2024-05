Spektakuläres Duell: SC Wiener Viktoria ringt SR Donaufeld nieder

Details Sonntag, 26. Mai 2024 08:17

In einem aufregenden Match der 29. Runde in der Regionalliga Ost hat der SC Wiener Viktoria das Heimspiel gegen SR Donaufeld mit einem knappen 3:2 für sich entschieden. Durch den Erfolg und der gleichzeitigen 0:5-Klatsche der Leobendorfer gegen Oberwart, haben die Jungs von Trainer Toni Polster am letzten Spieltag nun noch die Chance einen Top 3-Platz zu erobern.

Rotter-Doppelpack

Die Partie begann energisch mit hohem Einsatz beider Teams. Trotzdem herrschte eine anfängliche Abtastphase, in der sich beide Seiten aber schon einige vielversprechende Chancen erarbeiteten, nahm das Spiel nach einer guten halben Stunde dann richtig an Fahrt auf. Der seit Wochen in Hochform agierende Dominik Rotter legte mit einem wuchtigen Flachschuss ins lange Eck vor (33.). Mark Habetler im Kasten der Gäste, hatte keine Abwehrchance. Nur sieben Minuten später, in der 40. Minute, überraschte Rotter ebendiesen mit einem raffinierten Heber vom Sechzehnereck und baute die Führung auf 2:0 aus - Marke Traumtor.

Anschlusstreffer bringt Gäste zurück

Doch SR Donaufeld zeigte sich unbeeindruckt und konterte schnell. Felix Orgolitsch, der eine ausgezeichnete Leistung auf dem rechten Flügel zeigte, erzielte nur zwei Minuten später, in der 42. Minute, den Anschlusstreffer zum 2:1. Dieser Treffer gab den Gästen kurz vor der Halbzeitpause neuen Schwung.

Rot macht es deutlich schwieriger

Halbzeit zwei begann mit einem Knalleffekt. Mark Habetler beging als letzter Mann ein Foulspiel und flog mit Rot vom Platz. Die Gäste mussten nun mit einem Mann weniger dem Rückstand hinterherlaufen.

Trotzdem verlief die zweite Halbzeit größtenteils ausgeglichen, bis in der Schlussphase dann doch noch einmal Action stattfand. In der 94. Minute nutzte Nikolaj Sinik einen perfekt ausgeführten Konter der Viktoria, um mit einem präzisen Schuss die Führung auf 3:1 zu erhöhen. Merzak Bouguerzi, der erst in der 62. Minute eingewechselt wurde, bewies kurz darauf aber seine Klasse und konnte mit einem herrlichen Freistoßtreffer noch einmal auf 2:3 verkürzen, am Ende war es aber zu wenig (90.+7).

Die letzte Aktion des Spiels markierte das Ende einer intensiven und unterhaltsamen Begegnung zwischen zwei Teams, die bis zum letzten Pfiff nicht nachließen. Der SC Wiener Viktoria sicherte sich mit diesem Sieg wichtige Punkte im Kampf um einen Top 3-Platz.

__________

Wiener Viktoria: Günther Arnberger (K) - Fränz Sinner, Philipp Knasmüllner, Arthur Vozenilek, Patrick Wessely, Paul Sahanek, Dominik Rotter - Nikolaj Sinik, Alexander Jovanovic - Bough Kevin Guy Roland Bangai, Philipp Schobesberger



Ersatzspieler: Matthias Sadilek, Roman Yalovenko, Gustavo Eduardo Castilho Silva, Kenan Basagic, Mario Moser



Trainer: Anton Polster

__________ SR Donaufeld: Mark Habetler, Fatih Ekinci, Tunahan Mercan, Dobrica Tegeltija, Manuel Holzmann, Marcel Holzer, Floris Van Zaanen, Felix Orgolitsch, Ilija Petkovic, Lukas Schöfl, Philip Schneider (K)



Ersatzspieler: Nick Giuliani, Simon Rehm, Georgios Firiaridis, Merzak Bouguerzi, Tobias Fischer, Patryk Ciez



Trainer: Josef Michorl

Regionalliga Ost: Wiener Viktoria : SR Donaufeld - 3:2 (2:1)

97 Merzak Bouguerzi 3:2

94 Nikolaj Sinik 3:1

42 Felix Orgolitsch 2:1

40 Dominik Rotter 2:0

33 Dominik Rotter 1:0

Foto: Wiener Viktoria