Lange hatte der Tabellenzweite der Admiral 2. Liga, FC Liefering, seinen Samstag-Testspielgegner First Vienna FC 1894 kontrolliert, ehe der Ost-Regionalligist aus Wien mehr Effizienz im Abschluss bewies und letzendlich mit 3:2 beim Kooperationspartner des FC Red Bull Salzburg siegte.

Der Mannschaft von Coach Rene Aufhauser gelang ein Start nach Maß(arbeit), via Direktabnahme brachte Goalgetter Roko Simic (Foto) im Anschluss an eine Ecke die Lederkugel unbedrängt im Gehäuse unter (8.). Oumar Diakite belohnte eine konzentrierte Lieferinger Anfangsphase mit dem nächsten Streich: Simic hatte ihn vorbildlich in Szene gesetzt, der Neuzugang finalisierte aus gut zwölf Metern (31.). Der Regionalliga Ost-Vertreter von der "Hohen Warte" fand mit Fortdauer der Partie immer besser hinein, Edelhofer verkürzte durch einen abgefälschten 20-Meter-Versuch (37.) – der Anschluss.

Nach dem Wiederanpfiff begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, die Treffer markierten allerdings einzig die Gäste in der Salzburger Akademie: Erst stand Konrad nach einem Chip über die Abwehr der Heimischen am Ende der Verwertungskette (54.), dann drückte Zartl das Spielgerät nach einem Konter ins leere Tor (65.). Den abschließenden Hochkaräter zum Ausgleich verpasste Tim Paumgartner gegen Keeper Kazan, der für den Kultklub, ältester Fußballverein Österreichs, glänzend parierte.

FC Liefering-Coach Rene Aufhauser: „Es war eine Partie auf gutem Niveau, gegen einen Gegner, der das Format für die zweite Liga mitbringt. Ich war in der ersten Halbzeit insofern zufrieden, als dass es in Sachen ,Bereitschaft gegen den Ball‘ und ,Tempo mit dem Ball‘ eine ordentliche Steigerung zu Dienstag gab. Unsere Mannschaft war wieder gespickt mit zahlreichen Talenten aus der U18, dadurch haben wir die Möglichkeit erhalten, sie näher kennenzulernen. Ein runder Test! Am Mittwoch geht’s nach Valencia, da liegt der Fokus unter anderem auf dem Umschaltspiel – bei Temperaturen, die es uns erlauben, länger draußen zu bleiben.“

FC Liefering vs. First Vienna FC 1894 2:3 (2:1). Torschützen: Simic (8.), Diakite (31.) bzw. Edelhofer (37.), Konrad (54.), Zartl (65.)

FC Liefering: Stejskal (46. Toth) – Klicnik (46. Gevorgyan), Leitner (46. Zikovic), Gertig (46. Baran), Böckle (46. Kovacs) – Sahin (46. Bijelic), Diakite (46. Füreder), Hofer (46. Paumgartner), Testspieler (46. Berki) – Simic (46. Lebersorger), Testspieler (46. Neumann).

Foto: FC Liefering via Getty Images