Es geht um BigPoints, wenn in der 19. Runde der ADMIRAL 2. Liga beim Kellerduell der Tabellen-14. SK BMD Vorwärts Steyr und Schlusslicht Kapfenberger SV 1919 aufeinandertreffen - Freitag, 18:10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER. Beide Teams trennen derzeit zwei Tabellenplätze und 5 Punkte. Das Hinspiel endete 1:1. Nach zuletzt zwei Heimniederlagen wollen die Gastgeber endlich zu Hause punkten, überhaupt den ersten Dreier in 2023 feiern. Auch um dem sportlichen Leiter Jürgen Tröscher (Foto) in dessen letzten Match im Vorwärts-Stadion nach 5 Jahren ein gebührendes "Abschieds-Geschenk" zu bereiten.

"Mit selber Energie wie in Lafnitz können wir sicher 3 Punkte machen"

Die gute Leistung in Lafnitz lässt die Kicker des SK BMD Vorwärts Steyr zuversichtlich ins kommende Heimspiel am Freitag gegen Kapfenberg gehen. Mit der Unterstützung des Publikums soll der erste Sieg im Frühjahr eingefahren werden. „Es wird viel Arbeit nötig sein. Mit derselben Energie wie in Lafnitz können wir sicher die 3 Punkte machen“, sagt SKV-Cheftrainer Daniel Madlener.

Das Hinspiel in der Obersteiermark endete mit einem 1:1-Remis, in der Vorsaison konnten die Rot-Weißen beide Duelle mit der KSV 1919 gewinnen. Doch auch wenn Kapfenberg am Tabellenende liegt, wird die Aufgabe alles andere als einfach.

Seit der Rückkehr von Trainer Abdulah Ibrakovic, der in Steyr auf David Heindl verzichten muss, geht es bei den Falken wieder bergauf. 10 Punkte aus 7 Spielen (12:12 Tore) holte man unter seiner Regie. Der SKV verbuchte im selben Zeitraum 7 Punkte (7:17 Tore).

"In Steyr gibt es für uns nur eines: Vollgas"

KSV 1919-Chefcoach Abdulah Ibrakovic: „In unserer Situation ist jedes Spiel wichtig, aber gegen einen direkten Konkurrenten zählt es nochmal doppelt. Für uns ist es also ein weiteres 6-Punkte-Spiel und dementsprechend müssen wir am Freitag auch auftreten. Wir werden uns jedenfalls unter der Woche wieder akribisch und intensiv auf dieses wichtige Spiel vorbereiten und dann gibt es in Steyr nur eines: Vollgas!“

Letztes Heimspiel für Jürgen Tröscher

Wie berichtet, trennen sich nach 5 Jahren die Wege des SK BMD Vorwärts Steyr und des Sportlichen Leiters Jürgen Tröscher - wir berichteten. Er übergibt an Nachfolger Gerald Perzy.

Das Match gegen Kapfenberg wird das letzte Heimspiel für Jürgen Tröscher, der am Freitag damit offiziell an der Volksstraße verabschiedet wird.

Einmal zahlen, zwei Spiele sehen

Um viele Fans ins Stadion zu locken, hat sich der SK Vorwärts auch für den März eine Aktion überlegt. Wer sich online ein Ticket für das Kapfenberg-Match sichert, bekommt eine Karte für das Match gegen den FAC Wien am 31. März gratis dazu.

Admiral 2. Liga, 19. Spieltag

SK BMD Vorwärts Steyr – Kapfenberger SV 1919

Freitag, 10. März 2023, 18.10 Uhr, Liwest Arena (Volksstraße, 4400 Steyr)

Bilanz der letzten Jahre gegen KSV 1919

Gesamt: 3-2-4 | 12:14 Tore

Heim: 2-1-1 | 6:5 Tore

Auswärts: 1-1-3 | 6:9 Tore

Die letzten Duelle

Saison 2022/23

24.09.2021 Kapfenberg – Vorwärts 1:1 (0:1)

400 Zuschauer; Tore: Walchhütter (76.); Dombaxi (42.)

Saison 2021/22

15.04.2022 Vorwärts – Kapfenberg 3:1 (0:1)

1.400 Zuschauer; Tore: Kröhn (62.), Martin (77.), L. Mayr-Fälten (89.); Eloshvili (17.)

24.09.2021 Kapfenberg – Vorwärts 1:3 (1:1)

400 Zuschauer; Tore: N’zi (28.); Dombaxi (45., 90.), Prada (67./Elfmeter); Gelb-Rot: Cherif (66./KSV)

Saison 2020/21

05.03.2021 Kapfenberg – Vorwärts 2:0 (1:0)

keine Zuschauer; Tore: Lang (43.), Mensah (95.)

18.09.2020 Vorwärts – Kapfenberg 0:3 (0:2)

820 Zuschauer; Tore: Mensah (4., 81.), Staber (33.)

Saison 2019/20

30.11.2019 Vorwärts – Kapfenberg 2:0 (0:0)

1.700 Zuschauer; Tore: Halbartschlager (85.), Yilmaz (91.); Rot: Horvat (58./KSV)

22.11.2019 Kapfenberg – Vorwärts 2:1 (0:0)

500 Zuschauer; Tore: Bingöl (53., 90./Elfer); Prada (67.)

Saison 2018/19

02.04.2019 Vorwärts – Kapfenberg 1:1 (0:0)

1.200 Zuschauer; Tore: Gasperlmair (78.); Th. Sabitzer (59.)

19.08.2018 Kapfenberg – Vorwärts 3:1 (1:0)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at