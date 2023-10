19 Punkte und ein stolzer Rang 2 nach 10 Runden in der ADMIRAL 2. Liga lassen Euphorie aufkommen bei Schwarz-Weiß Bregenz. Welch ein Auftakt für den Aufsteiger! Doch nun wird der "Hausfrieden" des Teams von Erfolgs- und Aufstiegs-Trainer Andreas Heraf (Foto) jäh gestört! Laut einem Bericht der Vorarlberger Nachrichten verliert der Ländle-Klub sein "Brasiliano-Trio". Bereits in Runde 10 im Spitzenspiel beim GAK 1902 fehlten Gabryel Monteiro, Matheus Lins und Ricardo, da ihre Visa abgelaufen waren. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

"Was ist da los mit den 3 Brasilianern im Team, Andi Heraf?"

Im Juli für Rot-Weiß-Rot-Card angesucht

Dem Vernehmen nach absolvierte das Trio vom Zuckerhut seine bisher gesamt 24 Saison-Einsätze ohne gültige Arbeitsbewilligung. Die Schwarz-Weißen schieben den "schwarzen Peter" den Behörden zu. So habe SWB-Präsident Thomas Fricke heuer im Juli um die Rot-Weiß-Rot-Card für Gabryel und Matheus Lins angesucht, erhielt auf wiederholte Nachfrage jedoch keine Entscheidung. Beide Spieler seien nicht über den Verein entlohnt worden.

Fricke wird in den "VN" wie folgt zitiert: "Wir alle wissen um die Vergangenheit von SW Bregenz, deshalb ist es uns wichtig, alles sauber abzuwickeln." Der Ländle-Klub entschied sich folglich, das Brasilien-Trio ohne die nötige Bewilligung in ihre Heimat zu schicken und plant in diesem Herbst nicht mehr mit ihm. Die personelle Lücke füllen soll eventuell der ein oder andere derzeit vereinslose Fußballer.

Den Verantwortlichen der ADMIRAL 2. Liga stellt sich mit dieser Causa eine völlig neue Situation dar, der man nun untersuchend nachgehe. Welche Konsequenzen das für den in dieser Saison bisher so erfolgreichen Tabellenzweiten hat bleibt fraglich.

Samstag daheim gegen SV Horn

Am kommenden Samstag, den 21. Oktober 2023, empfängt der erste Verfolger vom souveränen Liga-Leader GAK 1902 daheim den auswärtsschwachen Tabellen-11. SV Horn - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos