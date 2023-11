In der 14. Runde der ADMIRAL 2. Liga hat die SV Guntamatic Ried am Freitag, dem 10. November, in der Innviertel Arena den auswärtsschwachen SV Lafnitz zu Gast (18.10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Siehe auch "Mannis Matchprognosen"

"Da müssen wir noch schlauer werden, dann werden noch mehr Siege rauskommen"

Das Spiel der SV Guntamatic Ried in der vergangenen Runde 13 beim SK Puntigamer Sturm Graz II musste aufgrund der Platzverhältnisse verschoben werden. Es wird am Mittwoch, dem 6. Dezember, um 18.30 Uhr nachgetragen. Die Innviertler sind mit 20 Punkten und einem Spiel weniger Tabellenfünfter.

„Wir haben uns nach der Spielabsage wie geplant auf das Match gegen Lafnitz vorbereitet“, betont SVR-Kicker Nemanja Celic. „Mit den guten Ergebnissen ist die Stimmung in der Mannschaft Woche für Woche besser geworden. Wir sind jetzt als Mannschaft gefestigter. Wir haben einige Siege eingefahren, das Unentschieden gegen St. Pölten war natürlich ärgerlich. Da müssen wir noch schlauer werden, dann werden noch mehr Siege rauskommen.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Die Spielabsage war ärgerlich. Aber das ist abgehakt und der Fokus liegt voll auf Freitag.“

Halbes Dutzend fällt aus

Für das Match gegen die Steirer fallen die Kapitäne Marcel Ziegl & Philipp Pomer sowie Matthias Gragger aus. Nico Wiesinger hat sich beim Spiel der Jungen Wikinger verletzt. Diego Madritsch und Oguzhan Özlesen sind am Weg zurück, fallen aber ebenfalls noch aus.

Der SV Lafnitz kassierte in der vergangenen Runde in der Südstadt beim FC Flyeralarm Admira eine 0:1-Niederlage und ist mit 19 Punkten Neunter in der Tabelle.

„Wir müssen so wie in den vergangenen Spielen auch gegen Lafnitz unsere Spielidee durchbringen – mit Pressing, Spielintensität und Aufmerksamkeit von der ersten Minute bis zum Abpfiff. Dann wird auch das Ergebnis passen“, sagt Nemanja Celic. „Das ist jetzt das dritte Heimspiel hintereinander. Wir haben zuhause gute Ergebnisse abgeliefert und ich freue mich schon sehr auf dieses Spiel zuhause vor unseren großartigen Fans. Wir werden alles daran setzen, Lafnitz ohne Punkte nach Hause zu schicken.“

"Wollen Lafnitz mit unserer Zweikampfstärke bekämpfen und Stadionstimmung auf nächste Level hieven"

Maximilian Senft: „Ich bin mir sicher, dass Freitag eine richtig coole Atmosphäre herrscht. Man spürt bei unseren Heimspielen, dass Fans und Mannschaft gemeinsam den Takt bestimmen. Wir wollen Lafnitz mit unserer Zweikampfstärke bekämpfen und die Stadionstimmung auf das nächste Level hieven. Das liegt in unserer Verantwortung und dieser wollen wir gerecht werden."

Unser Cheftrainer Maximilian #Senft hat gestern den UEFA Pro-Lizenz-Kurs erfolgreich abgeschlossen. Herzliche Gratulation an unseren Chefcoach zur bestandenen Prüfung. 🙌⚫️🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/tRcTGUkqq8 — SV Ried 1912 (@svried1912) November 8, 2023

Das letzte Aufeinandertreffen

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Lafnitz am 5. Juni 2020 am 20. Spieltag der 2. Liga-Saison 2019/20 aufeinander. Die SV Ried siegte zuhause mit 3:1.

Die Zahlen zum Spiel

Die SV Guntamatic und Lafnitz standen sich bisher vier Mal in der 2. Liga (2018-20) gegenüber. Drei Mal siegte Ried, ein Spiel endete Unentschieden – bei einer Gesamttordifferenz von 6:1 für die Innviertler.

Fotocredit: Daniel Scharinger