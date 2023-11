Das vorletzte Auswärtsspiel des Kalenderjahres 2023 führt den Tabellensiebenten Floridsdorfer Athletiksport-Club zum souveränen und daheim bisher makellosen Spitzenreiter GAK 1902 in die steirische Landeshauptstadt Graz. Der FAC möchte in der Merkur Arena den Punktegewinn der vergangenen Saison wiederholen. Ankick dieser Sonntags-Matinee am 12. November 2023 ist um 10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER.

"Unsere zusätzliche Stärke ist das Teamgefüge, denn das macht uns stark!"

Drei Runden vor der Winterpause gastiert der FAC beim Grazer AK 1902 in der Steiermark. Nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Freitag gegen den SV Horn am heimischen FAC-Platz möchten die Blau-Weißen gegen die Grazer den Punktegewinn der vergangenen Saison wiederholen. Bereits in der ersten Runde trafen da die beiden Teams in der Merkur Arena aufeinander und trennten sich mit 0:0.

Auch wenn der FAC gegen den aktuellen Tabellenführer GAK nicht als Favorit in die Partie geht, zeigt sich Mittelfeldmotor Marcus Maier optimistisch und überzeugt von der Qualität seiner Mannschaft: „Auch wenn sie der Tabellenführer sind, müssen wir mutig auftreten. Es wird sehr wichtig sein, dass wir von Beginn an eine kompakte Mannschaftsleistung zeigen. Jeder weiß natürlich, dass sie gute Einzelspieler in ihren Reihen haben, aber die haben wir auch. Unsere zusätzliche Stärke ist das Teamgefüge, denn das macht uns stark! Wenn wir mit der richtigen Einstellung am Sonntag auf den Platz gehen, bin ich überzeugt davon, dass wir auch gegen den GAK gut dagegenhalten können.“

Der Grazer AK 1902 zeigt in der heurigen Saison von Beginn an wohin die Reise gehen soll. Eine einzige Niederlage, auswärts beim SV Lafnitz, und ein Unentschieden beim FC Flyeralarm Admira setzte es für den Tabellenführer in den bislang 13 gespielten Runden. In den restlichen Spielen holte die Mannschaft von Trainer Gernot Messner einen Sieg nach dem anderen.

"Ist immer spezielles Spiel, wenn man gegen Titelanwärter und in diesem Fall Tabellenführer spielt"

Auf den FAC wartet also eine harte Aufgabe, doch diese Umstände sieht Co-Trainer Gerald Linshalm als einen zusätzlichen Push: „Ich denke, dass es immer ein spezielles Spiel ist, wenn man gegen einen Titelanwärter und in diesem Fall Tabellenführer spielt. Das ist eine zusätzliche Motivation für die Spieler und das Trainerteam. Wenn wir die guten Leistungen der letzten Wochen wieder auf das Spielfeld bringen, ist so einiges möglich. Denn wir wollen nach Lafnitz die Ersten sein, die es schaffen, drei Punkte gegen die Grazer zu holen.“

Betrachtet man die Statistik der acht Aufeinandertreffen in der ADMIRAL 2. Liga, so erwartet die Fans am Sonntag eine spannende Begegnung. Beide Teams konnten drei Spiele für sich entscheiden, zwei Mal trennte man sich mit einem Unentschieden.

Ein spannendes und intensives Spiel erwartet auch der 27-jährige Wiener Marcus Maier: „Der GAK wird sehr körperbetont auftreten und das Spiel kontrollieren wollen. Das müssen wir versuchen von der ersten Minute weg zu unterbinden. Ich bin mir sicher, dass wir mit einer stabilen und konzentrierten Leistung Punkte aus Graz mitnehmen können.“

Siehe auch:

Mannis Match-Prognosen, Runde 14: "GAK wird über FAC drüber fahren"

Vorschau ADMIRAL 2. Liga Runde 14: Top-Spiel SW Bregenz vs. SKN St. Pölten

Schock um Schriebl bei Spitzenreiter GAK 1902

🗣️ In unserer Spielvorschau auf das Duell gegen den @grazerak haben wir mit Mittelfeldmotor Marcus #Maier über den kommenden Gegner gesprochen 💪🏻



ℹ️ Die gesamte Vorschau könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen



📲 https://t.co/LE8KQ8Fny1 #Wirfürden21 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) November 10, 2023