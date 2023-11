Es geht in den vorletzten Spieltag der Hinrunde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 und gilt für die 16 Klubs vor der letzten länderspielbedingten Liga-Pause des Jahres nochmal fleißig zu punkten. Schlusslicht SKU Amstetten wartet immer noch auf den ersten Dreier, während Liga-Leader GAK 1902 bereits elf zu Buche stehen hat und mit 10 Punkten Vorsprung der Konkurrenz enteilt. Hinter den Grazern ist ein dichtgedrängtes Feld, in dem den Dritten SV Guntamatic Ried (ein Spiel weniger) und wiedererstarkten Tabellenelften DSV Leoben nur zwei Zähler trennen. Damit zur Vorschau samt Tipps. Siehe auch Mannis Matchprognose.

Cheftrainer Andreas Heraf und Aufsteiger SW Bregenz haben sich mittlerweile auf Rang 2 festgesetzt, obwohl die Vorarlberger aus den vergangenen vier Partien nur einen Sieg holten (2U, 1N). Für den 56-jährigen Wiener und sein Team kommt es am Freitagabend (20:30 Uhr) zum Topspiel gegen den Tabellenvierten SKN St. Pölten, bei dem Andreas Heraf von April bis Juni 2013 mal kurzzeitig Sportlicher Leiter der U18 war.

Die SV Ried ist seit 6 Spielen ohne Niederlage, zuhause allgemein noch unbesiegt (4S, 2U). Um noch an Liga-Leader GAK ran zu kommen braucht es eine Siegesserie. Der SV Lafnitz auswärts bisher mit vier Niederlagen und gerademal vier Punkten (1S, 1U). Die bisherige 2. Liga-Duell-Bilanz zwischen beiden Klubs fällt auch ernüchternd für die Steirer aus. In vier Aufeinandertreffen von 2018 bis 2020 gab es drei Siege der Innviertler und ein Remis (Gesamtscore: 6:1 für die SV Ried). Ligaportal-Tipp: 2:0.

Duell der - bei genauer Betrachtung - Tabellennachbarn, die nur 1 Punkt trennt. In der Vorsaison gab es enge Duelle. 1:1 auf der Hohen Warte, 1:0-Vienna-Sieg in der Südstadt. Ligaportal-Tipp: 1:1.

In der Vorsaison zum gleichen Zeitpunkt noch ein Spitzenspiel, finden sich beide Klubs ein Jahr später in den Tabellenniederungen wieder. Schlusslicht SKU Amstetten noch immer ohne Dreier, wenn auch formverbessert in den letzten Runden. Ligaportal-Tipp: 1:1.

So, 12.11.2023, 12:30 Uhr

FC Liefering gegen KSV 1919

Die Jungbullen in der Youth League top, in der Liga ein Flop. Nur Rang 13. Die Falken im Aufwind, seit 6 Spielen unbesiegt (3S, 3U) und in der Vorsaison in beiden Duellen siegreich.Mit dem sechsten Saisonsieg könnte der Sechste aus der Steiermark unter die Top-5 kommen. Ligaportal-Tipp: 1:1.