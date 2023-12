Nach zehn Sieglos-Spielen in der ADMIRAL 2. Liga gelang dem FC Liefering vergangenen Samstag in Rd. 15 mit dem 6:1-Kantersieg beim gemeinhin als heimstark bekannten SV Lafnitz der Befreiungsschlag. Am Mittwoch setzten die Jungbullen in San Sebastian noch einen drauf, siegten in der UEFA Youth League mit 2:0 bei Real Sociedad und schafften damit als Gruppenerster den Sprung in das Achtelfinale. In der letzten Liga-Partie des Jahres wollen die Cinel-Schützlinge beim FC Dornbirn ihre "englische Woche" mit dem dritten Dreier krönen und zum Rückrundenauftakt zugleich Revanche für die 0:1-Hinspielniederlage nehmen.

Hält der Aufwärtstrend für den 19-jährigen, malischen Mittelfeldspieler Moussa Kounfolo Yeo und die Jungbullen auch zum Rückrundenauftakt beim Gastspiel in Dornbirn an?

Erstmals in dieser Saison Jungbullen mit "breiter Brust"

Es war die längst überfällige Belohnung, als die Lafnitzer Anzeigetafel am vergangenen Spieltag nach 90 Minuten als Endstand 6:1 für die Lieferinger Farben anzeigte. Nach elf sieglosen Spielen en suite in der ADMIRAL 2. Liga war die Erleichterung sichtlich jedem ins Gesicht geschrieben. Dass einige der Jungbullen unter der Woche in der UEFA Youth League mit 2:0 gegen Real Sociedad gewinnen und sich somit fix für die K.-o.-Phase qualifizieren konnten, sorgt beim FC Liefering für nur noch mehr Euphorie, denn das erste Mal in dieser Saison kann das Cinel-Kollektiv mit „breiter Brust“ aufspielen.

Mit dem FC Dornbirn 1913 wartet auf die Salzburger ein Gegner, der die letzten acht Spiele allesamt verloren hat, seit drei Spieltagen torlos ist und auf dem vorletzten Tabellenrang liegt. Dennoch startete die Janeschitz-Elf nicht schlecht in die Saison, konnte am ersten Spieltag dank eines Fetahu-Treffers gegen den FC Liefering sogar einen 1:0-Sieg einfahren.

Seitdem hat sich auf beiden Seiten aber viel getan. Vor allem konnten die Salzburger einiges an nationaler und internationaler Erfahrung sammeln und sich positiv weiterentwickeln.

„Wir hatten jetzt zwei super erfolgreiche Spiele hintereinander"

FC Liefering-Coach Onur Cinel: „Wir hatten jetzt zwei super erfolgreiche Spiele hintereinander. Zum einen gegen Lafnitz, zum anderen gegen Real Sociedad, bei dem wir den Achtelfinaleinzug feiern durften. Aus den beiden Spielen wollen wir natürlich ganz viel Positives mitnehmen und das genauso in Dornbirn umsetzen, beim Finalspiel, bevor es in die Ligapause geht.“

Personal-Situation:

Nicht einsatzbereit bei der Partie im Ländle sind Alparslan Baran, Federico Crescenti, John Mellberg, Douglas Mendes, Valentin Oelz und Tolgahan Sahin. Fraglich sind Mark Gevorgyan, Marcel Moswitzer, Matteo Schablas, Nicolo Turco und Phillip Verhounig.

Fotocredit: FC Liefering via Getty