Bevor es am 23.02.2024 mit Rd. 17 in der ADMIRAL 2. Liga mit der Frühjahrs-Saison weiter geht, steht noch die 16. und letzte Runde in 2023 an. Dabei gilt es für die 16 Klubs nochmal Winter-Punktevorrat zu "hamstern". Mit welchem Vorsprung wird "Winter-Meister" GAK 1902 in das Frühjahr gehen? Ebenso spannend: wer wird den gejagten Grazern als erster Jäger in die fast dreimonatige Pause folgen? Ein heißer Kandidat ist die SV Guntamatic Ried, die nach dem Top-Spiel gegen den FAC - Dritter vs. Vierter - am Mittwoch noch das Nachtragsspiel beim SK Sturm II hat. Damit zur Vorschau samt Tipps. Siehe auch Mannis Matchprognose.

Hält der Nimbus der Unbesiegbarkeit für Fabian Wohlmuth und die SV Guntamatic Ried auch im letzten Heimspiel des Jahres in der Innviertel-Arena? Als einziger von den 16 Klubs sind die Innviertler in der Herbstsaison daheim noch unbesiegt (5S, 2U). Auch nach dem 8. Match gegen die im Flow befindlichen Floridsdorfer? Im Hinspiel am 30. Juni, ebenfalls einem Sonntagmorgen, rangen der Ex-Rieder Felix Seiwald und der FAC dem Bundesliga-Absteiger ein 1:1 ab.

Fr, 01.12.2023, 18:10 Uhr SV Horn - DSV Leoben Live-Ticker SV Horn gegen DSV Leoben Nach seinem Tief hat sich der SV Horn mit jüngst drei Siegen en suite befreit und Luft nach unten verschafft. Doch auch Aufsteiger DSV Leoben gut drauf, seit nunmehr schon sieben Spielen unbesiegt (4S, 3U) und sogar zuletzt drei Mal ohne Gegentor. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 01.12.2023, 18:10 Uhr SV Stripfing - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker SV Stripfing gegen FC Flyeralarm Admira Aufsteiger SV Stripfing zuletzt ergebnistechnisch mit Auf und Ab, doch weiter auf Tuchfühlung mit den vorderen Rängen. Von denen die Admira nach drei Niederlagen aus den jüngsten vier Spielen entfernt ist und wohl auf Rang 12 überwintern wird, um weiters die Winterpause herbei zu sehnen. Ligaportal-Tipp: 2:1.



So, 03.12.2023, 10:30 Uhr SV Guntamatic Ried - FAC Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen FAC Letzte Jahres-Heimpartie für die daheim einzig in der Liga noch unbesiegte SV Ried, die im Flow ist und nächsten Mittwoch noch das Nachtragsspiel (SK Sturm II) hat. Platz 2 winkt. Doch der FAC zuletzt stark, rang den Innviertlern bereits im Hinspiel ein 1:1-Remis ab und sorgte ja bereits auch schon kürzlich für ein Statement als "Favoriten-Schreck" mit dem Sieg beim bis dato daheim unbesiegten Liga-Leader GAK 1902. Ligaportal-Tipp: 2:1.

So, 03.12.2023, 12:30 Uhr FC Dornbirn - FC Liefering Live-Ticker FC Dornbirn gegen FC Liefering Der FC Dornbirn mit Horror-Bilanz von 7 Niederlagen in Folge! Das lässt bei den Rothosen schwarz sehen! Der FC Liefering nach 10 Sieglos-Spielen (5U, 5N) per 6:1-Paukenschlag in Lafnitz, obendrein die Jungbullen noch erfolgreich in der Youth League mit dem 2:0-Triumph bei Real Sociedad und damit Aufstieg in die K.o.-Phase im Frühjahr. Doch die Salzburger im Hinspiel daheim mit 0:1 gegen die Vorarlberger unterlegen. Revanche ist angesagt. An der Birkenwiese "grasten" die Jungbullen bisher besonders gern in Liga 2, gab es bei vier Besuchen immer was zu holen (3S, 1U). Ligaportal-Tipp: 1:3.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL