Was heute Vormittag bereits prophezeit wurde, ist nun in trockenen Tüchern: SKN St. Pölten-Torhüter Franz Stolz verlässt das "Wolfsrudel" in Richtung Italien. Der 22-jährige Steirer (Geburtsort Bruck an der Mur) wechselt mit sofortiger Wirkung in die Serie A und hat beim dortigen Tabellenelften CFC Genua einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet. Auch den obligatorischen Medizincheck hat der 1,93-Meter-Mann bereits absolviert. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen von beiden Seiten vereinbart. Siehe auch: Transferliste.

Darf sich fortan in einer Top-Liga beweisen: Franz Valentin Stolz, dem von den Verantwortlichen des SKN St. Pölten der Weg freigeräumt wurde, um einen großen Schritt auf der Karriereleiter zu vollziehen.

"...große Chance, deshalb wollen wir ihm hier auch den Weg frei machen"

Jan Schlaudraff, Geschäftsführer Sport SKN St. Pölten: „Diese Möglichkeit hat sich für Franz kurzfristig aufgetan. Für ihn ist das eine große Chance, die Rahmenbedingungen haben auch gepasst, deshalb wollen wir ihm hier auch den Weg frei machen. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute!“

"...einer der talentiertesten jungen österreichischen Torhüter"

Tino Wawra, Sportdirektor SKN St. Pölten: „Franz ist natürlich einer der talentiertesten jungen österreichischen Torhüter. Es war klar, dass er irgendwann den nächsten Schritt macht. Dass es jetzt so schnell geht, war dann doch ein wenig überraschend, aber es ist eine Win-Win-Geschichte für beide Seiten. Abgesehen davon ist es für uns als SKN natürlich auch eine Auszeichnung, einem jungen Spieler den Weg in eine Top-5-Liga geebnet zu haben.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL