In der finalen Partie der 17. Runde der ADMIRAL 2. Liga gastiert die SV Guntamatic Ried, aktuell Tabellendritter, am Sonntag, dem 25. Februar, auswärts beim Rangzwölften FC Flyeralarm Admira (ab 10.30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Die Innviertler wollen sich dabei für die überraschende 0:2-Heimniederlage zum Jahresauftakt gegen den FAC rehabilitieren. Eine besondere Partie ist es für beide Torhüter. So spiele Admira-Goalie Christoph Haas einst bei den Riedern und SVR-Keeper Andreas Leitner sogar viele Jahre bei den Südstädtern. Siehe auch VORSCHAU und Mannis Matchprognosen!

„Habe den Großteil meiner Karriere bei der Admira verbracht"

Die SV Guntamatic Ried musste sich in der vergangenen Runde zuhause dem FAC mit 0:2 geschlagen geben. Ried ist mit 29 Punkten jetzt Tabellendritter.

„Wir haben uns den Auftakt alle ganz anders vorgestellt und wir waren natürlich sehr enttäuscht“, betont SVR-Tormann Andreas Leitner. „Bis zum 1:0 hatten wir das Spiel über weite Strecken im Griff, hatten die eine oder andere Torchance und nichts zugelassen. Wenn wir den Führungstreffer gemacht hätten, dann hätten wir dieses Spiel auch für uns entschieden. Nach dem Tor haben wir nicht mehr das passende Rezept gefunden.“

„Wir haben uns über den Winter viel vorgenommen und wollten das Spiel gegen den FAC um jeden Preis gewinnen. Der Support von den Rängen war einzigartig und umso schmerzt es uns, unseren Fans keinen Sieg geschenkt zu haben“, erklärt SVR-Cheftrainer Maximilian Senft.

Die Admira siegte im letzten Match vor der Winterpause in Stripfing mit 4:0. Für die Treffer sorgten Jakob Tranziska (6., 36., Elfer), Filip Ristanic (56.) und Jakob Schöller (74.). Die Niederösterreicher haben 21 Punkte am Konto und sind damit Elfter.

„Glücklicherweise haben wir nach einer Woche die Chance, die Auftakt-Niederlage gegen die Admira wieder vergessen zu machen. Wir werden uns gut vorbereiten und wollen unbedingt auswärts drei Punkte holen. Wir gehen mit großer Vorfreude in dieses Spiel", sagt Andreas Leitner. „Natürlich ist es ein besonderes Spiel für mich. Ich habe den Großteil meiner Karriere bei der Admira verbracht. Ich freue mich, an die alte Wirkungsstätte zurückzukommen, das Stadion und die alten Kollegen wieder zu sehen. Aber viel wichtiger ist, dass wir bei der Admira drei Punkte holen.“

„Die Admira hat ihren Spielstil seit dem Hinrundenspiel etwas verändert und auch personelle Veränderungen vorgenommen. Darauf sind wir eingestellt und bereit, ihnen alles was wir haben entgegenzuhalten“, so Maximilian Senft. „Unser Wille und unsere Überzeugung von uns als Mannschaft ist ungebrochen. Ich freue mich darauf, dass wir am Sonntag unsere Widerstandsfähigkeit nach Rückschlägen zeigen können.“

Personalsituation

Marcel Ziegl, Matthias Gragger, Philipp Pomer, Nico Wiesinger und Ben Wörndl sind seit längerer Zeit verletzt. Diego Madritsch hat sich beim Training am Sprunggelenk verletzt. Nikki Havenaar ist wegen Muskelproblemen fraglich.

Das letzte Aufeinandertreffen

Zuletzt kickten die SV Guntamatic Ried und Admira Wacker am 4. August 2023 in der 2. Runde dieser Saison im Innviertel gegeneinander. Die beiden Mannschaften trennten sich mit einem 2:2. Die Treffer erzielten für Ried Nik Marinsek (24.) und Mark Grosse (32.), für die Admira Raphael Gallé (35.) und Reinhard Young (85., Elfer).

Die Zahlen zum Spiel

Die SV Guntamatic Ried und Admira Wacker spielen jetzt zum zweiten Mal in der 2. Liga gegeneinander. In der Bundesliga trafen die beiden Mannschaften bisher 60 Mal aufeinander. Ried siegte in 25 Spielen, 21 Spiele endeten mit einem Unentschieden, 14 Spiele konnte die Admira für sich entscheiden – bei einer Gesamttorbilanz von 89 zu 61 für Ried.

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger