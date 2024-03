Im finalen Spiel der 21. Runde der ADMIRAL 2. Liga empfängt der Tabellenzwölfte FC Liefering am Ostersonntag (12:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim mit dem FAC ein absolutes Topteam. Die Floridsdorfer, aktuell auf Rang 2 in Liga 2, werden es den Jungbullen alles andere als leicht machen. In der Hinrunde gab’s bei der 1:3-Niederlage auf dem FAC-Platz für die Cinel-Crew nichts zu holen, doch nach den zuletzt gezeigten Leistungen darf man auf Salzburger Seite durchaus auch optimistisch gestimmt ins anstehende Rückspiel gehen.

Im Hinspiel am Freitag, dem 1. September, hatten Flavio dos Santos und der FAC klar die Nase vorn gegen den FC Liefering, führten nach etwas über einer Spielstunde mit 3:0, ehe Atiabou per Elfmeter noch der 3:1-Endstand gelang. Rechts der 19-jährige Steyrer Defensivakteur Mario Pejazic

„Wollen dieses Mal ein ganz anderes Gesicht zeigen"

Der Lieferinger Erfolgslauf erhielt vor der länderspielbedingten Ligapause mit der ersten Niederlage des Jahres zwar einen Dämpfer, allerdings zeigte das junge Team von Cheftrainer Onur Cinel gegen heimstarke Rieder trotz der 2:3-Niederlage einmal mehr, auch mit den Top-Teams der Liga mithalten zu können.

Onur Cinel: „Nachdem jetzt viele Spieler mit ihren Nationalteams unterwegs waren, geht’s für uns darum, möglichst schnell wieder als Mannschaft zusammenzufinden und für das anstehende Heimspiel auf Betriebstemperatur zu kommen. Gegen den FAC wird es eine echte Top-Leistung unsererseits brauchen. Im Hinspiel haben sie damals als bessere Mannschaft völlig verdient gewonnen, dieses Mal wollen wir aber ein ganz anderes Gesicht zeigen.“

PERSONALSITUATION

Alparslan Baran, Sebastian Künstner, Oliver Lukic, John Mellberg, Justin Omoregie, Tolgahan Sahin, Jannik Schuster, Moussa Yeo und Rocco Zikovic fehlen verletzungsbedingt.

Raphael Hofer ist nach seiner Gelb-Roten Karte für diese Partie gesperrt.

