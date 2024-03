Mit Jahresbeginn durfte man bei der SV Guntamatic Ried bei acht Punkten Rückstand auf Liga-Leader GAK 1902 und einer imposanten Erfolgsserie zuvor noch hoffen, dass es vielleicht mit der sofortigen Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga doch klappt. Auch im Bewusstsein, dass die Grazer am 29. März in der "Innviertel Arena" gastieren. Doch während sich die Steirer auch im Frühjahr kaum eine Blöße gaben und unbesiegt blieben (3S, 2U), leisteten sich die Oberösterreicher gleich drei Umfaller, liegen nun bereits 13 Zähler hinter dem GAK. Der Reiz für das Top-Spiel (morgen ab 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) ist dennoch geblieben.

Diesmal wollen der gebürtige Steirer Mark Grosse, der aus der Jugend des GAK 1902 stammt, und die SV Guntamatic Ried dem souveränen Spitzenreiter aus Graz um Michael Lang ein "Haxerl stellen". Im Hinspiel vor 3.288 Zuschauern in Graz-Liebenau am 1. September, auch an einem Freitag ab 20:30 Uhr, behielten die Rotjacken dank dem "Goldtor" von Daniel Maderner mit 1:0 die Oberhand.

„Gegen Liefering haben wir nach zweimaligem Rückstand Resilienz bewiesen"

Die SV Guntamatic Ried siegte vor der länderspielbedingten Pause in der vergangenen Runde der ADMIRAL 2. Bundesliga zuhause gegen den FC Liefering mit 3:2. Die Rieder Treffer erzielten Abwehrchef Nikki Havenaar (13.), Stürmer Wilfried Eza (79.) und Fabian Wohlmuth (89.). Die Innviertler sind mit 35 Punkten Tabellenvierter.

„Das Match gegen Liefering war auf einem sehr guten Niveau. Liefering hat es uns nicht leicht gemacht, aber mit unserer Körperlichkeit und unserem Willen haben wir noch den Sieg geholt. Nach dem misslungenen Frühjahrsstart war dieser Sieg für uns und für unsere Fans sehr wichtig“, betont SVR-Stürmer Mark Grosse.

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Gegen Liefering haben wir nach zweimaligem Rückstand Resilienz bewiesen und konnten unseren Fans über einen emotionalen Kraftakt einen Sieg schenken. Die Unterstützung war fantastisch."

Die braucht es nun auch gegen den GAK 1902, der in dieser Saison oben einsam seine Kreise zieht und neben großartiger Moral & Mentalität vor allem auch Konstanz beweist. Doch auch wenn die Grazer im Kalenderjahr noch unbesiegt blieben, sind sie durchaus auch verwundbar. Frag nach beim SV Lafnitz, gegen den das Team von Cheftrainer Gernot Messner in dieser Saison zwei Mal nicht gewinnen konnte.

Nach der 1:4-Niederlage im Herbst in Lafnitz (der ersten für den GAK in dieser Saison und einzigen bisher auswärts) hatte sich der Liga-Leader in der vergangenen Runde zuhause gegen den ungeliebten Gegner im steirischen Duell mit einem 1:1 zu begnügen. Top-Torjäger Daniel Maderner (87., Elfmeter) rettete dem GAK, der mit 48 Punkten die Tabelle klar anführt, noch einen Punkt.

Will mit der SV Guntamatic Ried dem GAK 1902 im Kalenderjahr die erste Niederlage zufügen: SVR-Cheftrainer Maximilian Senft. Dessen Mannschaft nach der 0:1-Hinspielniederlage am 1. September hernach eine großartige Erfolgsserie hinlegte und dabei bis zur Winterpause unbesiegt blieb (7S, 2U).

„Gegen GAK wird es aus sportlicher Sicht das beste Spiel der Saison"

„Gegen den GAK wird es aus sportlicher Sicht das beste Spiel in dieser Saison. Die Stimmung im Stadion wird sicher sehr gut sein. Das sind die Matches, für die man Fußball spielt“, sagt Mark Grosse. „Der GAK wird schnell nach vorne spielen. Auch bei den Standards ist der GAK stark. Das wollen wir unterbinden. Wir möchten uns kämpferisch und spielerisch stark präsentieren und am Platz zeigen, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen und können.“

Maximilian Senft: „Wir haben mit dem GAK eine Rechnung offen. Es geht darum, dieses Spiel mit Emotionalität, messerscharfem Fokus und viel Mut zu bestreiten. Gemeinsam mit unseren Fans wird die Kulisse gigantisch. Für solche Spiele arbeiten wir tagtäglich hart und dementsprechend viel Lust ist die ganze Trainingswoche schon spürbar."

Zahlen & Fakten

Die SV Guntamatic Ried und der GAK spielten bisher 50 Mal gegeneinander – 40 Mal in der Bundesliga, neun Mal in der 2. Bundesliga und einmal im Cup. Zwölf Mal siegte Ried, 27 Mal der GAK. Elf spiele endeten Unentschieden, bei einem Gesamttorverhältnis von 82 zu 54 für die Grazer. Bei den neun Begegnungen in der 2. Bundesliga (1992-95, 2019/20, 2023/24) gab es einen Rieder Sieg, ein Unentschieden und sieben volle Grazer Erfolge.

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und der GAK am 1. September 2023 in der 6. Runde der laufenden 2. Bundesliga-Saison aufeinander. Ried verlor auswärts mit 0:1 (0:0). Für die Grazer scorte Daniel Maderner (56.).

