Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehem. Trainer von Austria Klagenfurt, hat sich Dienstagabend das Test-Länderspiel von Deutschland gegen die Niederlande (2:1) gegönnt, war live vor Ort in Frankfurt. Um tags darauf sogleich hochmotiviert für die bevorstehende 21. Runde der ADMIRAL 2. Liga zu orakeln. Hier Mannis Matchprognosen mit fünf Heimsiegen, zwei "X" und nur einem Auswärtsdreier. Siehe auch Ligaportal-VORSCHAU samt Ergebnis-Tipp!

Nach sechs Siegen en suite in der ADMIRAL 2. Liga und gar sieben Spielen ohne Gegentor riss die Fabelserie von Aufsteiger DSV Leoben, gingen die Steirer auf der Hohen Warte gegen die Vienna leer aus. In der Generalprobe für das Uniqa-ÖFB-Cup-Halbfinale (nächsten Mittwoch vs. SK Rapid, 20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) gilt es sich nun auf´s Neue einzuschwören, um wieder in die Erfolgsspur zurück zu finden. Das Hinspiel in Kapfenberg am 3. September beim DSV-Debüt von Cheftrainer Rene Poms ging mit 1:2 verloren. Gelingt Freitagabend die Revanche?

Fr, 29.03.2024, 18:10 Uhr DSV Leoben - KSV 1919 Expertentipp: 2:0 "Die Siegesserie von Aufsteiger DSV Leoben ist gerissen, erste Niederlage in 2024 beim 0:1 auf der Hohen Warte gegen die Vienna. Aber die Donawitzer hatten wenigstens eine Siegesserie, während die Kapfenberger noch keinen vollen Erfolg in der Rückrunde auf dem Konto haben. Ganz schwacher Start von den Falken im neuen Jahr. Im steirischen Duell ist das Momentum klar auf Gastgeber-Seite. Dazu ein Heimspiel und die Möglichkeit, um noch Tabellenzweiter zu werden. " Zum Live-Ticker

Fr, 29.03.2024, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - SKU Amstetten Expertentipp: 1:0 "Die Amstettener im Frühjahr mit den beiden Auswärtssiegen immer mal mit einem Zwischenhoch, doch nach der Niederlage zuletzt daheim gegen die Admira folgte wieder ein Rückschlag. Bei Gastgeber SKN St. Pölten kann man die Saison abhaken. Dieses Niederösterreich-Duell sollten sie trotzdem gewinnen, mit einem mageren 1:0." Zum Live-Ticker

Fr, 29.03.2024, 20:30 Uhr SV Guntamatic Ried - GAK 1902 Expertentipp: 1:1 "Die SV Ried mit einem ganz kleinen Hauch einer Chance die Gäste noch einzufangen, falls man gewinnt und dann statt 13 noch zehn Punkte Rückstand hat. Was in den verbleibenden neun Runden immer noch sehr viel ist. Doch mit der Drei-Punkte-Regel bleibt vielleicht noch eine kleine Chance. Der GAK weiß natürlich, was los ist. Wenn die Grazer in Ried nicht verlieren oder sogar gewinnen, dann ist der Aufstieg durch. Ich weiß nicht, ob Graz einen Balkon hat (lacht), aber dann können sie die Meisterfeier organisieren." Zum Live-Ticker

Sa, 30.03.2024, 14:30 Uhr FC Dornbirn - SV Horn Expertentipp: 2:0 "Der SV Horn hat zwar den SV Stripfing zuletzt besiegt, doch wer schlägt die momentan nicht. Der FC Dornbirn mit einem Ausrufezeichen beim 4:1-Triumph im Vorarlberger Duell in Bregenz. Auswärtssieg, dazu die Drei-Punkte-Regel...wie zuvor bei SV Ried vs. GAK oben gesagt, bei Abstand auf zehn Punkte verkürzen und dann zwei Siege hintereinander, dann wären die Rothosen auf vier Punkte dran und wird vielleicht der SV Stripfing nervös. Die kleine Chance für den Tabellenvorletzten ist schon noch da, um den Abstieg zu verhindern. Deshalb gilt es gegen die Waldviertler unbedingt zu gewinnen. " Zum Live-Ticker

So, 31.03.2024, 10:30 Uhr Sturm Graz II - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 2:1 "Wenn der SK Sturm Graz II noch seine Chance auf den Klassenerhalt wahren will, dann sollten die Steirer mal starten mit einer Siegesserie. Die Admira zuletzt mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Schlusslicht SKU Amstetten nun beim nächsten Kellerkind." Zum Live-Ticker

So, 31.03.2024, 10:30 Uhr SV Stripfing - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 0:2 "Beim SV Stripfing geht es rapide bergab. Die können froh sein, dass sie so einen Top-Start im Herbst gehabt haben. Trotzdem sollten sie aufpassen, weil ein bis zwei Dreier brauchen sie schon noch. Denn - wie zuvor erwähnt - mit der Drei-Punkte-Regel kann es schnell gehen. Ich glaube nicht, dass sie gegen die Vienna ihre Tendenz brechen werden. Die Gäste kommen mit breiter Brust, nachdem sie zuletzt die Siegesserie von Leoben gebrochen haben beim 1:0-Heimsieg auf der Hohen Warte." Zum Live-Ticker

So, 31.03.2024, 12:30 Uhr FC Liefering - FAC Expertentipp: 2:2 "Der FC Liefering mit einer "Rauf-Runter"-Saison bisher. Wobei der Start in das Frühjahr von den Salzburgern stark war, die Niederlage in Ried vor der länderspielbedingten Liga-Pause war denkbar knapp. Der FAC wird in der Red Bull Arena am Ostersonntag schon gefordert sein, wenn sie was holen wollen. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL