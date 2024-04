Nach der Torflut in Runde 22 mit dem neuen Saison-Spieltag-Rekord in der ADMIRAL 2. Liga von 29 Treffern, darf man gespannt sein, wie weit auch in Runde 23 die Mannschaften ihr "Visier hochklappen" werden? Während es beim Langzeit-Spitzenreiter GAK 1902 nurmehr eine Frage der Zeit ist und sie schon seit Runden die Stunden zählen, bis Meisterschaft und Aufstieg unter Dach und Fach sind, könnte es im Klassenerhalt-Kampf nochmal spannend werden, wenn der jeweilige Trend beim FC Dornbirn und SV Stripfing in der aktuellen Tonart weiter geht. Damit zur VORSCHAU - siehe auch Mannis Matchprognosen.

Augen zu und durch...wie hier im Luftduell von Sanogo von der Vienna und Dombaxi vom SKN St. Pölten beim Torfestival auf der Hohen Warte. Zehn Treffer wurden geboten in diesem Wahnsinns-Match. Die Gastgeber führten dank Vierfach-Torschütze Boateng bereits zur Pause mit 5:0. Jetzt geht es für die Wiener zum wiedererstarkten FC Dornbirn, der in den vergangenen drei siegreichen Spielen nur einen Gegentreffer zuließ und jeden Punkt bei der "Mission Klassenerhalt" braucht.

Fr, 12.04.2024, 18:10 Uhr FC Dornbirn - First Vienna FC 1894 Live-Ticker FC Dornbirn gegen First Vienna FC 1894 Donnerwetter, Dornbirn. Nur drei Siege im Herbst, jetzt drei en suite. Dazu stolze 9:1-Tore! Der Ländle-Klub klammert sich vehement an den letzten Strohhalm. Geht da doch noch was in punkto Klassenerhalt beim Drittletzten? Ein weiterer Sieg, dazu eine Niederlage vom Dreizehnten SV Stripfing und schon wären die Rotjacken vor dem "Keller-Gipfel" nächste Woche gegen den Aufsteiger an diesem dran. Doch die Vienna kommt mit breiter Brust an die Birkenwiese, einer echten Empfehlung aus dem 7:3-Kantersieg gegen den SKN St. Pölten, der ja auch nicht gerade "Laufkundschaft" in Liga 2 ist. Und: begibt sich "Bomber Boateng", der gegen die Wölfe mit vier Treffern eine Benchmark setzte, weiter auf die Überholspur in der Torjägerliste und zündet auch im Ländle? Ligaportal-Tipp: 1:0.

Fr, 12.04.2024, 18:10 Uhr FC Liefering - GAK 1902 Live-Ticker FC Liefering gegen GAK 1902 Von den fußballerischen Voraussetzungen und der Qualität beider spielstarken Teams darf der Fußball-Fan in der Red Bull Arena ein Topspiel erwarten. Apropos Red Bull Arena...da bekommen die Grazer schonmal einen Hauch von Bundesliga-Flair, wenn es an gleicher Wirkungsstätte dann in der nächsten Saison mit großer Wahrscheinlichkeit gegen die großen Roten Bullen von RB Salzburg geht. Der Aufstieg ist für die Messner-Mannen zum Greifen nahe. Wenn es der souveräne Spitzenreiter (14 Punkte Vorsprung!), der einzig in Liga 2 noch im Frühjahr unbesiegt ist (4S, 3U), seriös angeht, werden sie sich in den verbleibenden acht Runden keine Blöße mehr geben. Zuletzt praktizierten Toptorjäger Maderner & Co. Pragmatismus-Fußball. Der FC Liefering im Frühjahrs-Flow, in den vergangenen acht Runden mit sechs Siegen! Die blutjungen, hungrigen Spieler von Cheftrainer Cinel wollen sich beweisen und für höhere Aufgaben empfehlen, können in der Mozartstadt an "Schokoladentagen" jeden Gegner schlagen. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 12.04.2024, 18:10 Uhr KSV 1919 - SV Stripfing Live-Ticker KSV 1919 gegen SV Stripfing Duell um Big-Points für den Klassenerhalt und: Aufeinandertreffen des Vorletzten gegen den Letzten der Rückrundentabelle (je drei Punkte!). Beide Teams punktgleich und bisher mit einer Unserie im Frühjahr. Die Falken-Flügel lahmen in 2024, sind doch die Kapfenberger nach einer akzeptablen Herbstsaison seit acht Spielen sieglos (3U, 5N). Übertroffen nurmehr vom SV Stripfing, der ebenfalls noch von der Hinrunde profitiert, mit sogar acht Niederlagen aus den letzten neun Spielen! Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fr, 12.04.2024, 20:30 Uhr FAC - DSV Leoben Live-Ticker FAC gegen DSV Leoben "Unser DSV Leoben gib uns täglich"...der Trainer-Trubel schuf nahezu tagtäglich Schlagzeilen bei den Donawitzern. Dabei hat der Aufsteiger aus der Steiermark doch auch sportlich für viele gesorgt. Von Ende September bis in den März hinein wettbewerbsübergreifend den Nimbus der Unbesiegbarkeit gewahrt, gleich der Reihe nach drei Bundesligisten aus dem ÖFB-Cup geworfen und erst im Halbfinale vom favorisierten Rekordmeister SK Rapid gestoppt. Die Truppe um Toptorjäger Deni Alar scheint intakt, rang jüngst dank viel Moral & Mentalität dem heimstarken Liga-Leader GAK 1902 hinten heraus noch ein 1:1-Unentschieden ab und liebäugelt bestimmt unter Rückkehrer und Aufstiegs-Trainer Carsten Jancker (der mit dem "Mia-san-mia"-Gen als Ex-Champions League-Sieger mit dem FC Bayern 2001) mit dem Vizemeister-Titel. Einen "Stockerlplatz" zum Saisonende will allerdings wohl auch der FAC, der - ACHTUNG - das Hinspiel in der Monte Schlacko-Arena mit 4:0 gewann. Es ist Freitagabend das Topspiel in Runde 23 - Vierter kontra Dritter, die aktuell nur ein Zähler trennt! Ligaportal-Tipp: 2:2.

Sa, 13.04.2024, 20:00 Uhr SV Guntamatic Ried - SW Bregenz Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen SW Bregenz Duell zur besten Samstagabend-Primetime! Die SV Guntamatic Ried bot Liga-Leader GAK im vergangenen Heimspiel in der "Festung Innviertel-Arena" Paroli, verlor unglücklich mit 0:1 und lieferte eine Runde später mit dem 3:1-Sieg in Kapfenberg die Antwort. Die Moral stimmt bei den Wikingern, die zwar einerseits schon für die neue Saison planen können, andererseits die Anspannung weiter hoch zu halten scheinen. Während beim SV Bregenz nach den Trainer-Wechselspielen in dieser Saison die "Luft raus" scheint. Apropos Trainer: Interimscoach Martin Schneider sah vor einer Woche beim 3:3-Spektakel gegen den Vorletzten SK Sturm II in seinem Debütmatch in der Nachspielzeit die rote Karte und ist somit in Ried gesperrt. Nach dem Hinspiel-0:0 warten wir auf die ersten Tore in diesem Duell. Wetten...sie werden auch fallen...! Ligaportal-Tipp: 3:1.

So, 14.04.2024, 10:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SKU Amstetten Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen SKU Amstetten Sonntags-Matinee in Lafnitz. Die Steier nach drei Siegen und einem Unentschieden zuletzt nach ihrer kleinen Serie mit einem Dämpfer, der 1:2-Niederlage im Waldviertel in Horn. Jetzt kommen die Mostviertler. Das Schlusslicht SKU Amstetten zwar im Frühjahr formverbessert, doch weiter in einer Ergebniskrise und halt die Hypothek aus dem "Horror-Herbst" mitschleppend. Dennoch wehren sich die Gäste, schenken keine Spiel her und werden die Reise nach Lafnitz auch nicht als Sonntagsausflug definieren. Ligaportal-Liveticker: 1:1.

So, 14.04.2024, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SV Horn Live-Ticker Sturm Graz II gegen SV Horn Dass Fußball ein Ergebnissport ist, bekommen besonders die Jungblackies leidvoll zu spüren. Die zwar schwer zu biegen, doch halt seit 12 (!) Spielen sieglos (4U, 8N) und nicht mehr zu retten sind. Der SV Horn bis auf den Umfaller in Dornbirn im Hoch (4S) und schon auf Rang 7, bei gesamt je elf Siegen und Niederlagen nach 22 Runden. Bei den Waldviertlern gibt es nur Sieg oder Niederlage, "Unentschieden verboten". Wobei es hier in diesem Sonntagsspiel durchaus etwas nach "Remis riecht". Das Momentum könnte das Partie-Pendel zugunsten der Horner neigen lassen. Ligaportal-Tipp: 1:1.

