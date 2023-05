Wohl kaum zuvor war das Rennen um den Aufstieg und Klassenerhalt der ADMIRAL 2. Liga drei Runden vor Saisonende so spannend wie heuer. Hatten vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt mit dem späteren Meister & Aufsteiger SC Austria Lustenau sowie Vizemeister FAC noch 2 Teams die Chance in die ADMIRAL Bundesliga aufzusteigen, sind derzeit mit dem FC Blau-Weiß Linz (55 Punkte), SKN St. Pölten (53) und GAK 1902 (53) gleich noch 3 Aspiranten dabei. Während das Abstiegs-Gespenst um 8 Klubs kreist, wobei der FC Flyeralarm Admira den "freien Fall" stoppte und sich etwas Luft verschaffte. Zur VORSCHAU Runde 28.

Duell zweier Top-4-Frühjahrs-Teams...der Tabellendritte der "Frühjahrs-Runden-Tabelle" KSV 1919 empfängt den bisher Viertbesten in 2023 in Liga 2, Herbstmeister SKN St. Pölten. Wer hätte das nach dem Hinspiel am 19. August in St. Pölten und im Herbst noch gedacht, dass die damals am Boden liegenden Falken wie "Phönix aus der Asche" zurückkehren. Im Bild SKN-"Sechser" Christoph Messerer (li.) und der starke SKN-Rechtsverteidiger Julian Keiblinger für St. Pölten gegen den zentralen Mittelfeldspieler der Kapfenberger, Meletios Miskovic. Der 23-jährige Serbe mit griechischer Abstammung steht nach abgesessener Sperre (9. GK) KSV-Chef-Trainer Abdulah Ibrakovic bei der Sonntags-Matinee wieder zur Verfügung. Siehe auch Mannis Match-Prognosen.

Fr, 19.05.2023, 18:10 Uhr FC Liefering - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker FC Liefering gegen SV Licht Loidl Lafnitz Nach verheißungsvollem Rückrundenstart mit 4 Siegen en suite schien der Weg des FC Liefering nach oben bzw. einem einstelligen Tabellenplatz zu tendieren. Doch dann folgte in den jüngsten 8 Partien ein Abwärtstrend, nur 1 Sieg bei 2 Remis und 5 Niederlagen. 5 Punkte von möglichen 24, zu wenig für das Leistungsvermögen der Jungbullen. Die allerdings auch Leistungsträger verloren haben, wurden allen voran Top-Torjäger Karim Konaté & Innenverteidiger Samson Baidoo "nach oben", respektive zu Bundesliga-Spitzenreiter & Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg "befördert". Mit 31 Punkten und nur 3 Vorsprung auf die Abstiegsränge ist bei der Ingolitsch-Elf Gefahr in Verzug. In den beiden Abschluss-Partien geht es gegen Mitkonkurrenten, die Kellerkinder SK Sturm Amateure (15.) und Young Violets (16.). Zuvor gegen den SV Lafnitz, der im gesicherten Mittelfeld steht und bei dem die "Luft raus" scheint in dieser Saison. Zuletzt 4 Niederlagen in Folge für die Steirer, die auch das Hinspiel daheim im Oktober gegen die Lieferinger mit 0:3 verloren haben. Matchwinner damals Diakité, der die Salzburger mit seinem Doppelpack zum 2:0 auf die Siegerstraße brachte. Ligaportal-Tipp: 2:0.

Fr, 19.05.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - Young Violets Austria Wien Live-Ticker SKU Amstetten gegen Young Violets Austria Wien Die Amstettener haben in diesen Wochen einen Lauf. Die Siegesserie (4 Dreier) wurde lediglich durch die 0:4-Heimpleite vor 2 Wochen gegen die First Vienna unterbrochen. Der Vorjahresfünfte hat seit 4 Runden Rang 5 gepachtet, doch will anscheinend den Vierten SV Horn im Endklassement noch überrunden. Und die Young Violets? Die Elf um den scheidenden Cheftrainer Harald Suchard, dessen Vertrag nach 4 Jahren bei den Young Violets zum Saisonende nicht verlängert wird, scheint nicht mehr zu retten! Die Sieglos-Serie von 7 Niederlagen und 1 Remis im Mittelteil der Saison war der "Anfang vom Ende" für die Veilchen, die zwar im Frühjahr zwischenzeitlich aufblühten, allerdings per Achterbahnfahrt. In den jüngsten 6 Partien permanentes Wechselspiel mit Sieg und Niederlage. Dem "Gesetz der Serie" nach wäre jetzt wieder ein Dreier dran. Doch der SKU gewann bereits das Hinspiel in der Generali Arena mit 5:1. Nach 5 Jahren 2. Liga-Zugehörigkeit droht dem derzeit Tabellenschlusslicht vom Verteilerkreis der Abgang in die Regionalliga Ost, zumal es auch das Restprogramm mit FC Admira Wacker (H) und FC Liefering (A) in sich hat. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 19.05.2023, 18:10 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SV Horn Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen SV Horn Der FC Blau-Weiß Linz hat bewiesen, dass die Scheiblehner-Schützlinge "Spitzenspiel" können. Mit klaren Statements! Erst der 3:0-Sieg beim bis dato daheim einzig in Liga 2 unbesiegten GAK 1902, dann vor einer Woche mit 2:0 beim SKN St. Pölten, der damit von den Linzern "entthront" wurde. Zum 2. Mal in dieser Saison sind Kapitän Brandner & Co. auf Rang 1. Beim 1. Mal hieß es noch "wie gewonnen, so zerronnen", folgte nach der Thron-Besteigung wieder Rang 2, nach dem 1:1 in Lafnitz. Ein Resultat, welches die Blau-Weißen auch im letzten Heimspiel gegen den FAC hatten. 3 Runden vor Saisonende sind die Blau-Weißen mal wieder in der Rolle des Gejagden. Jetzt kommt der Tabellenvierte zur Linzer Tabak-, pardon Tor-Fabrik (60 Treffer sind die Benchmark der Liga!). Doch der Glanz des Hinrunden-Meisters vom Herbst ist längst verblasst. Das Team um den 31-jährigen Cheftrainer Philipp Riederer nurmehr beim "Saison-Auslaufen", seit 3 Spielen ohne Torerfolg und den vergangenen 9 Spielen nur mit einem Sieg, bei 5 Remis und 3 Niederlagen. Das Hinspiel gewannen die Horner noch mit 2:1 nach 0:1-Rückstand. Doch mittlerweile zeigen beide Teams im Frühjahr jeweils andere Gesichter. Das der Linzer wird diesmal (er)strahlen...! Ligaportal-Tipp: 3:0.

Fr, 19.05.2023, 18:10 Uhr FC Dornbirn - FAC Live-Ticker FC Dornbirn gegen FAC Quo vadis, FC Dornbirn? Der Vertrag mit Cheftrainer Thomas Janeschitz wurde unlängst verlängert, doch nach einer Unserie von 6 Niederlagen (4 davon jüngst in Serie) aus 7 Spielen (1S) wissen die Vorarlberger noch gar nicht, wo die Reise hingeht und ob die Rothosen auch im 5. Jahr in Folge in Liga 2 bleiben? Jetzt kommt der wiedererstarkte Vizemeister aus Wien und im letzten Spiel Aufstiegs-Aspirant GAK 1902. Gegen den der FAC zwar - nach hartem Fight - vergangenen Sonntag daheim mit 1:2 verlor, doch ansonsten schafften die Döblinger nach ihrer Unserie zum Frühjahrsbeginn (6 Sieglos-Spiele, davon 5 Niederlagen, 1 U) den Turnaround. Folgten 3 Siege en suite und Duelle auf Augenhöhe mit den Aufstiegs-Aspiranten FC Blau-Weiß Linz (1:1) und GAK 1902. Theoretisch ist für die Wiener gar noch Rang 4 drin. Der Druck lastet auf Dornbirn! Die Mörec-Mannen können bereit aufspielen...haben allerdings noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Kassierten die Gäste doch auf dem FAC-Platz eine 0:3-Niederlage gegen den Ländle-Klub, für den "Joker" Felix Kerber damals am 29. Oktober 2022 wenige Tage nach seinem 20. Wiegenfest seinen großen Auftritt hatte: Einwechslung 87. Minute, Tor-Doppelpack in der Nachspielzeit. Doch daheim sind die Dornbirner in Liga 2 noch ohne Sieg gegen den FAC. Bilanz: 0:2, 0:4, 1:1. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Fr, 19.05.2023, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - First Vienna FC 1894 Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen First Vienna FC 1894 Zum 2. Mal flog beim FC Flyeralarm Admira in dieser Saison schon der Trainer. Doch die Entscheidung "Co" Wright zum Cheftrainer zu befördern scheint "right" bei den Panthern. Der freie Fall nach 6 Sieglos-Spielen, darunter 4 Niederlagen in Serie, wurde gestoppt mit 2 Dreiern im Auswärts-Doppel beim SK Sturm II (2:5) und FC Dornbirn (1:2). Mit dem dritten Dreier in Folge würden die Südstädter auf 35 Zähler aufstocken und könnten für die neue 2. Liga-Saison planen. Doch auch Aufsteiger Vienna kommt nach einer Zwischen-Ergebniskrise mit 2 Siegen am Stück als Empfehlung. Der Tabellensechste kann im Duell zweier Unter-30-Trainer befreit aufspielen und im günstigen Fall auf der Saison-Zielgerade noch stolzer Vierter werden. Das Hinspiel endete 1:1, ein "X" deutet sich auch diesmal an. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Sa, 20.05.2023, 14:30 Uhr GAK 1902 - SK Rapid II Live-Ticker GAK 1902 gegen SK Rapid II Duell um Big-Points für beide! Der GAK 1902 hat sich 3 Runden vor Saisonende als Dritter und 2 Zählern Rückstand auf Liga-Leader FC Blau-Weiß Linz im Titelrennen noch längst nicht aufgegeben, während die Amateure von Bundesligist SK Rapid Wien, aktuell 13. (30 Zähler), jeden Punkt zum Klassenerhalt brauchen. Für die Grazer, mit 25 Punkten beste Rückrunden-Mannschaft, zählen nur noch Siege und die Revanche für die wohl bitterste Niederlage im Herbst. An jedem 17. September 2022 besaßen die Rotjacken die große Chance, mit einem Erfolg im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf erstmals in dieser Saison die Tabellenführung zu übernehmen, um dann eine 0:3-Pleite zu kassieren. So nah waren Regisseur Michael Liendl und Co. nie dran, kam der GAK 1902 ansonsten in dieser Saison nicht über Rang 3 hinaus. Ansporn & Motivation genug...! Ligaportal-Tipp: 2:1.

So, 21.05.2023, 10:30 Uhr KSV 1919 - SKN St. Pölten Live-Ticker KSV 1919 gegen SKN St. Pölten Würde man eine Frühjahrs-Tabelle zugrundelegen, ist diese Partie das Spitzenspiel der Runde. 11 Spiele: 1. GAK 1902 = 25 Punkte; 2. FC Blau-Weiß Linz = 24; 3. KSV 1919 = 22; 4. SKN St. Pölten = 21. Es ist schon ein Phänomen wie der KSV als Punktelieferant im Herbst plötzlich im Frühjahr zu den "Top-4" der ADMIRAL 2. Liga zählt. Kein Team erlebte so einen Aufschwung, so einen Höhenflug wie die Falken, die seit 9 Spielen unbesiegt sind (5S, 4U). Kein Team der Liga so lange! Respekt! Was für eine spannende Ausgangskonsellation, denn nun kommt mit dem SKN die beste Auswärts-Mannschaft (9S, 3U, 1N) nach Kapfenberg. 10 Runden grüßten die Niederösterreicher, bis auf eine zwischenzeitliche Ausnahme, von Rang 1, wurden dann vor einer Woche durch Mit-Auftstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz vom Thron gestoßen. Man darf gespannt sein, welche Reaktion die homogene Helm-Elf zeigen wird. Hinspiel am 19. August 2:0 für den SKN. Ligaportal-Tipp: 1:1.

So, 21.05.2023, 12:30 Uhr Sturm Graz II - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker Sturm Graz II gegen SK BMD Vorwärts Steyr Vorwärts hat anscheinend gerade noch in höchster Not und rechtzeitig vor dem "Worstcase-Szenario" alle Kräfte gebündelt und den Turnaround geschafft. Doch noch hat der Tabellen-Drittletzte nichts erreicht, geht es gegen den Vorletzten um Big Points um den Klassenerhalt. Der Aufsteiger aus der Steiermark läuft nach einem Jahr 2. Liga-Zugehörigkeit wieder Gefahr, in die Regionalliga Mitte zurückzukehren. Zumal die jungen Amateure vom Bundesliga-Vizemeister und frischgebackenen ÖFB-Cup-Sieger mit dem FC Liefering (H) und Top-Aufstiegskandidat FC Blau-Weiß Linz (H) Rest-Hürden haben. Dass die Hösele-Schützlinge mit 3:1 das Hinspiel im Herbst in Steyr gewannen, wird die Oberösterreicher zusätzlich motivieren. Der damalige Doppel-Torschütze Christoph Lang ist inzwischen in Oberösterreich gelandet (bei Bundesligist SV Ried). Allerdings war der wahre Unterschiedsspieler in jenem Match Mohamed Fuseini (mit 8 Saisontoren Topscorer von Sturm II), der an allen drei Toren beteiligt war (1 Treffer, 2 Assist). Doch das ist eh "Schnee von gestern" bzw. dem November. Das Momentum spricht für Steyr nach 3 Spielen ohne Niederlage (2S, 1U). Die jungen Steirer mit 3 Niederlagen aus den jüngsten 4 Spielen, stehen mit dem Rücken zur Wand und vor einer wahren Challenge auf der Saison-Zielgeraden. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL