Äußerste Spannung, die gar ein Herzschlag-Finale am letzten Spieltag immer wahrscheinlicher werden lässt, vor der 29. und vorletzten Runde in der ADMIRAL 2. Liga um Auf- und Abstieg. Nachdem sich das Führungsduo - "Eintagsfliegen"-Spitzenreiter FC Blau-Weiß Linz und die Wölfe vom SKN St. Pölten - in Runde 28 Umfaller leistete, begab sich der "lachende Dritte" GAK 1902 auf die Überholspur und nutzte die Gunst der Stunde, um erstmals in dieser Saison auf den Tabellen-Thron zu springen. Die Grazer nunmehr auf der Zielgeraden in Pole-Position und mit der KSV 1919 das "Team der Stunde". Das steirische Duo führt auch die Jahres-Tabelle an. Damit zur Vorschau.

Big-Frühjahrs-Fighter: Der 28-jährige, kolumbianische Innenverteidiger und Leihspieler vom FC Red Bull Salzburg, Lucho Vásquez (KSV 1919, li.), und GAK-Toptorjäger Markus Rusek hängen sich mit ihren Klubs im Frühjahr mächtig und kräftig rein. Das steirische Duo führt die Frühjahrs-Tabelle an. Nach (zu) vielen Unentschieden in der Hinrunde ist der GAK 1902 in 2023 auf "Sieg-Modus" programmiert. Was umso überraschenderweise auch für die Kapfenberger gilt, die seit 10 Spielen en suite am längsten in der ADMIRAL 2. Liga unbesiegt sind. Siehe auch Mannis Match-Prognosen.

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen FC Flyeralarm Admira Duell 1 zweier direkter Konkurrenten um den Klassenerhalt. Die Südstädter wollen das Worstcase-Szenario - binnen einem Jahr Abmarsch von der Bundesliga in die Regionalliga - vermeiden und sind in der besseren Ausgangsposition bei 32 Punkten und Rang 11, haben ein kleines Polster, doch längst noch kein Ruhekissen. Das Schlusslicht aus Wien-Favoriten (28 Zähler) zwar mit dem Rücken zur Wand, doch noch haben die jungen Spieler um den zum Saisonende die Veilchen verlassenden Harald Suchard die "Hand am Strohhalm", um auch in die 6. Zweitliga-Saison en suite zu gehen. Und die Admira? Nach einer kleinen Mini-Serie von 2 Siegen erlebte die Elf um den jungen Trainer Wright zuletzt mit der 0:1-Heimniederlage gegen Aufsteiger First Vienna FC 1894 einen Rückschlag. Jetzt folgt das nächste Duell mit einem Wiener Klub. Geht jetzt das große Zittern wieder los für die Südstädter oder nutzen sie den Matchball zum Klassenerhalt? Im Hinspiel mühten sich die Panther zu einem 3:2-Heimsieg. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - First Vienna FC 1894 Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen First Vienna FC 1894 Schau an die Vienna! Nach begeisterndem Saisonstart, bei dem die Zellhofer-Schützlinge mit 2 Siegen starteten und in den ersten 6 Spielen unbesiegt blieben (4U), holt der Aufsteiger auch auf der Zielgeraden nochmal alles aus sich raus. Ist seit 4 Spielen unbesiegt (und ohne Gegentor!) und feierte jüngst gar 3 Dreier "am Stück". Auch das Hinspiel am 28. Oktober war eine klare Sache: 4:0 über die Oberösterreicher. Der Tabellensechste kann völlig befreit aufspielen. Anders Vorwärts Steyr, über dem - mal wieder - das Abstiegsgespenst als Dauergast kreist. Dem Tabellenvorletzten steht nach der 0:2-Niederlage bei Mitkonkurrent SK Sturm Graz II das "Wasser bis zum Hals". Um ans rettende Ufer zu kommen, braucht es einen Sieg. Mut machen die vergangenen 2 Heimsiege. Ligaportal-Tipp: 1:0.

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - KSV 1919 Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen KSV 1919 "Wir wollen Frühjahrsmeister werden", meinte KSV 1919-Erfolgstrainer Abdulah Ibrakovic kürzlich im Ligaportal-Interview. Der 52-jährige Bosnier hat im Spätherbst bei seiner Rückkehr nach Kapfenberg die "am Boden liegenden" Falken wiederbelebt und eine Erfolgsserie ermöglicht, die ihres gleichen sucht. In der Kalenderjahr-Tabelle liegen die Kapfenberger mit 25 Punkten nur 3 Zähler hinter dem GAK 1902, kassierten nur 1 Niederlage (12. März mit 0:2 in Linz) und haben jüngst die längste Serie ohne Niederlage von allen 16 Klubs: 10 Spiele = 6S, 4U. Mit dem 8. Dreier im Frühjahr ist der Klassenerhalt fix, eventuell genügt womöglich gar ein Remis. Das Momentum sieht im übrigen ein Duell der Gegensätze. Dort die - neben dem GAK 1902 - Mannschaft der Stunde, hier der SV Lafnitz, der 5 Niederlagen in Serie kassierte (Anm.: allerdings überwiegend ganz knapp!). Die Gastgeber im freien Fall, derzeit Rang 8, und mit Tendenz auf einen zweistelligen Tabellenrang im Endklassement. Dass die Lafnitzer beim Hinspiel am 14. August einen 5:1-Kantersieg in Kapfenberg landeten, wird KSV-Torjäger Grosse & Co. noch zusätzlich motivieren. Außerdem zeigten die Falken damals ja bekanntlich noch ein anderes Gesicht...! Ligaportal-Tipp: 1:2

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr SV Horn - FC Dornbirn Live-Ticker SV Horn gegen FC Dornbirn Oberflächlich betrachtet ist die Frühjahrs-Bilanz vom SV Horn durchwachsen: 4S, 5U, 3N. Doch beim genauen Studium ging es stets eng zu in jenen Spielen, in denen der Hinrunden-Meister verloren hat. Und der jüngste 1:0-Coup auswärts bei Top-Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz war ein klares Statements. Dazu noch die 2. Halbzeit zu Zehnt, was von einer intakten Moral & Mentalität zeugt. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragte Keeper Niklas Linke heraus. Der 21-jährige Deutsch-Finne wurde bei seiner "Feuertaufe" ins "kalte Wasser" geworfen und legte die "Linzer Torfabrik lahm". Überhaupt ist der Tabellenvierte seit nunmehr 4 Spielen ohne Gegentor (2S, 2U). Doch Dornbirn braucht unbedingt einen Dreier und folglich mindestens 1 Tor. Ein 0:0 wie zuletzt gegen den FAC könnte zu wenig sein. Zuvor kassierten die Vorarlberger vier Niederlagen und kommen folglich nicht gerade mit breiter Brust nach Horn. Das Hinspiel am 12. August im Ländle gewann der SV Horn - natürlich "zu Null"... - durch das späte "Goldtor" von Burak Yilmaz. Ligaportal-Tipp: 1:0.

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr FAC - SKN St. Pölten Live-Ticker FAC gegen SKN St. Pölten Kleines Ergebnis-Krise beim SKN St. Pölten, der mit - ungewohnt - 2 Niederlagen in Serie Rang 1 und 2 Runden vor Saisonende etwas den Anschluss zu diesem, respektive zum neuen Spitzenreiter GAK 1902, verlor. Auch das Hinspiel daheim gegen den FAC haben die Niederösterreicher bei der 1:2-Heimniederlage verloren. Zuversichtlich dürfte stimmen, dass die Helm-Schützlinge mit Abstand die Auswärts-Tabelle anführen und auf des Gegners Platz am meisten von allen Klubs punkteten: schon 30 Zähler stehen zu Buche bei 9S, 3U, 2N. Wollen die Wölfe auch noch in der finalen Runde in einer Woche im Aufstiegsrennen beim Fernduell mit dem GAK 1902 und FC Blau-Weiß Linz mitmischen, braucht es wohl einen Sieg. Es sei denn es gibt in den anderen beiden Partien der Titelkandidaten Umfaller...! Der Vorjahres-Vizemeister FAC dürfte zwar Rang 7 fixiert haben, doch herschenken werden die Mörec-Mannen sicher nichts. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr GAK 1902 - SKU Amstetten Live-Ticker GAK 1902 gegen SKU Amstetten 28 Runden hat es gedauert, bis der GAK 1902 vom "Platz an der Sonne" grüßt. Auch begünstigt durch die Umfaller der Aufstiegs-Mitkonkurrenten FC Blau-Weiß Linz und SKN St. Pölten. Trifft auch die Rotjacken der "Fluch des 1. Platzes". 2 Runden vor Saisonende wirken die Grazer, erfolgreichstes Team im Frühjahr, gefestigt. Das Team um den 42-jährigen Cheftrainer Gernot Messner hat es nun in eigener Hand, um in die ADMIRAL Bundesliga zurückzukehren. Wie werden die erstmal gejagten Grazer mit ihrer neuen Rolle gegen wiedererstarkte Amstettener (4 Siege in den jüngsten 6 Partien, dazu je 1U + 1N) umgehen? Wie die Steirer sind auch die Niederösterreicher in einem Dreikampf: um Rang 4 mit dem derzeiten Vierten SV Horn und dem Sechsten First Vienna FC 1894. Beim Hinspiel am 28. Oktober führten die Mostviertler per Doppelschlag zur Pause mit 2:0, ehe "Kreativ-Kopf" Michael Liendl und der GAK 1902 mal wieder ihre Comebacker-Qualitäten bewiesen und ein 2:2 erzielten. Zu Hause sind die Steirer die Nr. 1 in der Liga (10 Heimsiege, 3U, 1N) und wollen auch die Nr. 1 nach Runde 29 in der Gesamt-Tabelle bleiben. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr SK Rapid II - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker SK Rapid II gegen FC Blau-Weiß Linz Nach dem LASK in der Bundesliga gastiert wenige Tage später der nächste Linzer Klub im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf. In Liga 2. Beide Teams brauchen jeden Punkt für ihre Ziele. Die Amateure des Bundesligisten zum Klassenerhalt, der FC Blau-Weiß Linz zum Aufstieg, um dann in der kommenden Saison gegen die Profis der Grün-Weißen zu spielen, wohin ja Fally Mayulu nach Saisonende wechselt. Zum 2. Mal in dieser Saison verloren die Linzer binnen kurzer Zeit die Tabellenführung, wollen nun eine Reaktion auf den Umfaller gegen den SV Horn zeigen (0:1). Wird die Reise in die Bundeshauptstadt diesmal von Erfolg gekrönt sein, nachdem die Scheiblehner-Schützlinge bei ihrer ersten Niederlage im Frühjahr mit 1:2 bei den Young Violets verloren hatten? Toptorjäger Ronivaldo war wohl kurz angeschlagen, doch scheint rechtzeitig fit. Der Brasilianer könnte wieder den Unterschied ausmachen, brachte beim 4:1-Heimsieg im Hinspiel die Blau-Weißen in Führung. Dass die Oberösterreicher "Spitzenspiel können", haben sie mit ihren souveränen Siegen im Frühjahr beim GAK 1902 und SKN St. Pölten bewiesen, doch können sie auch gegen sogenannte Kellerkinder gewinnen? Die Niederlage bei den Young Violets vor 2 Monaten sollte für die Oberösterreicher Warnung genug sein! Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr Sturm Graz II - FC Liefering Live-Ticker Sturm Graz II gegen FC Liefering Duell zweier Talente-Teams und Sieger der vergangenen Runde. Nach 5 Spielen ohne Dreier (2U, 3N) konnte der FC Liefering mit dem 3:1-Heimsieg gegen den SV Lafnitz gerade noch den "freien Fall" schaffen. Doch mit 34 Punkten ist der Tabellenneunte noch nicht endgültig gerettet, hat allerdings gegen die zwei abstiegsgefährdeten Klubs SK Sturm II und Schlusslicht Young Violets auf der Saison-Zielgeraden "Matchball". Auch für die "Jungblackies" kam nach zwei Niederlagen der 2:0-Heimsieg gegen Klassenerhalt-Mitkonkurrent SK Vorwärts Steyr gerade (noch) zur rechten Zeit. Mit 31 Zählern ist der Tabellen-13. allerdings nur hauchdünn "über dem Strich" und hat außerdem in einer Woche die große Auswärts-Hürde beim Aufstiegs-Kandidat FC Blau-Weiß Linz. Das wäre natürlich eine spezielle Geschichte, wenn ausgerechnet die jungen SK Sturm-Spieler dem GAK 1902 noch Schützenhilfe leisten...! Mit einem Heimsieg über Liefering würde allerdings vorzeitig der Klassenerhalt so gut wie sicher sein. Das Hinspiel gewannen die Jungbullen mit 4:2 gegen den Aufsteiger, dank Doppelpacker Diakité sowie Top-Torjäger Karim Konaté und Samson Baidoo...letztere beiden Akteure sind ja inzwischen "befördert" worden zum BL-Serienmeister und Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg. Ligaportal-Tipp: 3:3.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL