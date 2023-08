Unser Ligaportal-Experte Manni Bender hat es bereits bei "Mannis Match-Prognosen" für Runde 6 der ADMIRAL 2. Liga treffend formuliert: "Das Konstante ist das Unkonstante in Liga 2". Am ehesten noch Stabilität bot bisher das Führungs-Duo SKN St. Pölten und GAK 1902 mit je 5 Siegen und einem "Umfaller". Die Rotjacken zuletzt mit der ersten (empfindlichen) Niederlage in Lafnitz (1:4). Und jetzt kommt ADMIRAL BL-Absteiger SV Guntamatic Ried zum Spitzen- und Jubiläumsspiel nach Graz (50. Duell beider Klubs). Damit zur Vorschau (inkl. Ergebnis-Prognose), ehe es in die länderspielbedingte Liga-Pause geht.

Bisher will es für Philipp Pomer und die SV Guntamatic Ried noch nicht wirklich rund laufen in Liga 2. Auswärts kassierten die Innviertler in den 3 Partien jeweils 1 Gegentor (1:1 beim FAC, 0:1-Niederlage beim SV Stripfing und jüngst 1:1 beim FC Liefering). Gelingt dem BL-Absteiger ausgerechnet beim heimstarken Vizemeister der erste Dreier in der Fremde? Es ist die 50. Pflichtpartie zwischen beiden Traditionsklubs (Bilanz bisher: 26S GAK, 11U, 12S Ried; 81:54 Tore für die Grazer). Das letzte Duell war am 10. Juni 2020 in der 2. Liga. Damals siegten die Rotjacken unter Ausschluß der Öffentlichkeit mit 4:2. Am Saisonende stieg die SVR dennoch auf.

Fr, 01.09.2023, 18:10 Uhr FAC - FC Liefering Live-Ticker FAC gegen FC Liefering Beide Teams sind "schwer zu knacken". Die Liefering mit einem besseren Saisonstart wie vor 1 Jahr und stets engen Spielen bisher, aus denen für die Jungbullen je 2 Siege und Niederlagen sowie 1 Remis herausschauen. Macht Rang 7 bei 7 Punkten und 5:5-Toren. Ausgeglichen auch die bisherige Bilanz des FAC, der mit 3 Remis startete, ehe der 3:0-Heimsieg über den SV Lafnitz und jüngst die 0:2-Auswärtsniederlage bei Aufstiegs-Aspirant SKN St. Pölten folgten. Somit aktuell Rang 9 bei 6 Punkten, 7:6 Tore. Zuhause sind die Mörec-Mannen besonders stark und noch unbesiegt (1S, 1U). Was in den Duellen mit den Salzburgern generell seit 5 Spielen gilt (3S, 2U), von denen die letzten drei - und somit beide in der Vorsaison - gewonnen wurden. Doch da die Gäste ja Jahr für Jahr ein "neue Gesichter" haben, relativiert sich das mit der Statistik. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 01.09.2023, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - Sturm Graz II Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen Sturm Graz II Schau an der Beinah-Absteiger der Vorsaison, die Admira. Ist erster Jäger des Spitzenduos, den Aufstiegs-Aspiranten SKN St. Pölten und GAK 1902. Der "Stöger-Effekt" scheint schnell zu greifen. Besonders in der Südstadt sind die Panther bisher eine Macht, erzielten mit 3 Siegen aus 3 Spielen das Punktemaximum. Die jungen "Blackies" sind allerdings schwer zu besiegen. Warten zwar immer noch auf den ersten Dreier, doch erkämpften nach Rückständen schon 3 Mal noch jeweils ein beachtliches Remis und verlangten auch bei der 0:1-Niederlage dem favorisierten GAK 1902 alles ab. Die Hösele-Elf sicher unberechenbar und mit bisher großartiger Comebacker-Qualität. Die Admira sollte gewarnt sein. Auch von der Vorsaison her, als die Grazer am 9. September mit 2:1 in der Südstadt gewannen! Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fr, 01.09.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - SKN St. Pölten Live-Ticker SKU Amstetten gegen SKN St. Pölten Was ist nur beim SKU Amstetten los? Vor einem Jahr nach 6 Runden mit 4S und 2U noch Spitzenreiter, nun nach 5 Runden mit 1 Zähler (1U, 4N) Tabellenletzter. Und jetzt kommt ausgerechnet auch noch der formstarke, neue Spitzenreiter und Aufstiegs-Aspirant SKN St. Pölten. Die bisherige Duell-Bilanz aus den vergangenen beiden Jahren ist ausgeglichen, je 2 Siege für beide Teams. Das letzte Duell war am 11.11.22 - damals siegten die Gäste dank Triplepack von Montnor mit 4:0 in Amstetten. Im ersten Aufeinandertreffen in diesem Jahr spricht die Ausgangskonsellation klar für das Team des Trainer-Duos Helm/Pogatetz, das beide bisherigen Auswärtsspiele gewann und sich im Sommer mit Routiniers und Talenten gleichermaßen punktuell gut verstärkt hat. Ligaportal-Tipp: 0:3

Fr, 01.09.2023, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - SV Stripfing Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen SV Stripfing War das der Turnaround für die Vienna? Der erste Dreier und 1:0-Sieg bei Aufsteiger DSV Leoben nach zuvor 3 Niederlagen und 1 Remis. Jetzt kommt es für die Zellhofer-Elf zum nächsten Duell mit einem Aufsteiger, dem dritten. Nachdem in Rd. 1 ja auch schon bei SW Bregenz gespielt wurde. Beim SV Stripfing zeigt nach den beiden Auftakt-Niederlagen die Tendenz klar nach oben, blieb man in den vergangenen drei Partien unbesiegt und holte stolze 7 Punkte. Darunter in den Heimspielen gegen gegen die SV Ried und den SV Horn Siege. Auswärts steht allerdings erst 1 Punkt zu Buche, bei Schlusslicht Amstetten. Doch beide Teams scheinen aktuell wiedererstarkt. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Fr, 01.09.2023, 20:30 Uhr GAK 1902 - SV Guntamatic Ried Live-Ticker GAK 1902 gegen SV Guntamatic Ried Ein Duell, das sich nicht nur Fußball-Romantiker in der Bundesliga vorstellen könnten. Der GAK 1902 war 5 Runden im Flow, wurde nach seiner Siegesserie dann jäh in Lafnitz gestoppt. Liefern die Rotjacken eine Reaktion auf die 1:4-Klatsche in Lafnitz? Jetzt kommt es zum Top-Spiel gegen Bundesliga-Absteiger SV Ried, der weiter in der Findungsphase steckt und noch nicht in die Erfolgsspur gefunden hat. Die Innviertler blieben bisher unter ihren Möglichkeiten. Die Senft-Schützlinge sind allerdings auch schwer zu biegen, entpuppten sich bisher als "zähe" Remis-Spezialisten (3x, bei ansonsten je 1 Niederlage und 1 Sieg). Beide Kultklubs trennen schon 6 Punkte. Hier wird viel von der Tagesform abhängen, die Heimstärke und überwiegende Leistungskonstanz könnte das "Pendel" in Richtung GAK schlagen lassen. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Sa, 02.09.2023, 14:30 Uhr SV Horn - FC Dornbirn Live-Ticker SV Horn gegen FC Dornbirn Zwei Verlierer aus Runde 5. Die Dornbirner mit der 0:5-Klatsche daheim im prestigeträchtigen Vorarlberg-Duell gegen Aufsteiger BW Bregenz und der SV Horn - ebenfalls gegen einen Aufsteiger - mit 1:3 beim SV Stripfing. Überhaupt die Dornbirner, in deren bisherigen Spielen es stets nur "Sekt oder Selters" gab und immer die "Null" auf einer Seite stand. Ein Wechselbad der Emotionen: 1:0-Sieg beim FC Liefering, 0:1 daheim vs. GAK 1902 und in Lafnitz, 1:0-Sieg an der Birkenwiese gegen die starke Admira und zuletzt halt das 0:5 vs. Bregenz. Und diesmal nach dem Heimspiel-Doppel mit unterschiedlichem Erfolg? Beide Teams in der unteren Tabellenhälfte mit je 6 Punkten aus je 2 Siegen und 3 Niederlagen. Beim letzten Duell am 26. Mai siegten die Rothosen in Horn mit 2:0, was damals den Klassenerhalt bedeutete. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Sa, 02.09.2023, 14:30 Uhr SW Bregenz - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SW Bregenz gegen SV Licht Loidl Lafnitz Beide Teams waren die großen Sieger am vergangenen Wochenende. SW Bregenz landete einen 5:0-Kantersieg beim FC Dornbirn und hat damit in Liga 2 die Vorarlberg-Vorherrschaft inne. Und der SV Lafnitz stoppte jäh den Siegeszug des GAK 1902 mit einem 4:1-Paukenschlag daheim. Mit 9 Punkten (alle daheim!) nach 5 Runden und Rang 5 sieht das eh prima aus bei den Steirern, zumal sie ja auch schon mit dem GAK und SKN St. Pölten gegen zwei Aufstiegs-Aspiranten spielten. Tabellarisch gesehen ist diese Partie das Topspiel in Runde 6. Denn die Gastgeber sind mit ebenfalls 3 Siegen und 2 Niederlagen punktgleich mit den Gästen und nur dank dem besseren Torverhältnis (10:5 kontra 8:6) einen Platz besser auf Rang 4. Gespannt sein darf man wie der Aufsteiger ohne den gesperrten Cheftrainer Andreas Heraf klar kommen wird? Könnte für beide Teams in dieser Saison zum jeweils ersten Remis kommen. Wäre für die Lafnitzer der erste Punkt auswärts. Ligaportal-Tipp: 2:2.

So, 03.09.2023, 10:30 Uhr KSV 1919 - DSV Leoben Live-Ticker KSV 1919 gegen DSV Leoben Nach dem "Trainer-Beben" - Aufstiegs-Trainer Carsten Jancker wurde entlassen (Sportdirektor Viktor Stevanovic dazu), Rene Poms stand einen Tag später schon bereit - darf man gespannt sein, wie die Mannschaft in Kapfenberg performen wird oder ob eine Verunsicherung erkennbar? 9 Zähler und Rang 5 sind für einen Aufsteiger nach 5 Runden mehr als akzeptabel, wobei man noch von dem furiosen "Überflieger"-Start von 3 Siegen aus 3 Spielen profitiert. Hernach folgten zwei Niederlagen ohne Torerfolg. Gelingt der Turnaround? Gegen immer noch schwer einzuschätzende Kapfenberger. Die zwar nicht so einen "Horror-Start" wie vor einem Jahr hinlegten, doch mit 5 Zählern (1S, 2U, 2N) auf Rang 13 und somit wieder im unteren Tabellendrittel stecken. Zuletzt im turbulenten steirischen Duell beim SK Sturm II gaben die Falken noch einen 3:2-Vorsprung aus der Hand, hatten sich am Ende noch mit einem 3:3 zu begnügen. Zuhause wartet das Team von Cheftrainer Abdulah Ibrakovic (1U, 1N) noch auf den ersten Dreier. Es wird sicher kein Sonntagsspaziergang, sondern ein intensives Matinee-Match werden, ehe es für die Gastgeber 2 Wochen später nach der länderspielbedingten Liga-Pause dann zum Klub von Ex-KSV-Torjäger Grosse nach Ried geht (ebenfalls 10:30 Uhr). Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger