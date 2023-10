Mit komfortablen sechs Punken Vorsprung auf den ersten Verfolger SW Bregenz geht Liga-Leader GAK 1902 in die 12. Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/2024. Ein Polster, doch kein Ruhekissen für die Grazer, die mit dem Gastspiel beim SV Horn allerdings vor der vermeintlich leichteren Aufgabe stehen wie die Vorarlberger im Top-Spiel beim formstarken Dritten SV Stripfing. Wird sich der im Flow befindliche Vierte SV Guntamatic Ried weiter auf der Überholspur befinden gegen den kriselnden Siebenden SKN St. Pölten, der auf den Trainer-Effekt hofft. Damit zur Vorschau samt Tipps. Siehe auch Mannis Matchprognose.

Weg da, jetzt kommen die Wikinger...! Setzt die SV Guntamatic Ried ihren Erfolgslauf auch gegen die SKN St. Pölten nach deren Trainerwechsel fort und macht weiter Boden in der Tabelle gut? Seit fünf Liga-Partien (15:3 Tore) sind die Innviertler unbesiegt, kletterten dank vier Siegen und einem Remis von Rang 13 bis auf 4 und sind in der heimischen Innviertel Arena eh wieder eine Macht (1U und dann 4 S en suite).

Fr, 27.10.2023, 18:10 Uhr

FC Dornbirn gegen FAC

Der FAC ist in Dornbirn bisher in Liga 2 noch unbesiegt (2S, 2U mit sogar 7:1-Toren), doch in der aktuellen Saison seit drei Spielen ohne Dreier. Die Vorarlberger Drittletzter und in einer Negativspirale gefangen, 3 Niederlagen in Folge und schon vier daheim! Gelingt endlich der Turnaround? Ligaportal-Tipp: 1:1.