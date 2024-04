21 Punkte sind in den verbleibenden sieben Runden in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 noch zu vergeben. Für Langzeit-Spitzenreiter GAK 1902 ist nachwievor die Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga zum Greifen nah. Spannung pur existiert plötzlich wieder im Kampf um den Klassenerhalt. Dank Dornbirn! Die Vorarlberger üben nach vier Siegen en suite enormen Druck auf den SV Stripfing aus, der auf eine Negativserie zurückblickt und nun zum "Keller-Gipfel" den Ländle-Klub empfängt. Damit zur VORSCHAU inkl. Ergebnis-Tipp. Siehe auch Mannis Matchprognosen.

Mark Grosse macht´s auch schon mal spektakulär, wie hier per Fallrückzieher gegen Liga-Leader GAK 1902 (auch wenn ein Torerfolg dabei ausblieb). Im Hinspiel beim 5:0-Kantersieg über den SV Horn schnürte der Sommer-Neuzugang von den Kapfenberger Falken für die SV Ried einen von zwei Doppelpacks. Auch zuletzt beim 5:0 über SW Bregenz scorte der 25-jährige Stürmer. Wird der Feldbacher in Horn sein 10. Saisontor erzielen bzw. bleiben die Innviertler im Flow und verteidigen Rang 2?

Fr, 19.04.2024, 18:10 Uhr DSV Leoben - FC Liefering Live-Ticker DSV Leoben gegen FC Liefering Der DSV hat nach dem einen Frühjahrs-Umfaller beim 0:1 auf der Hohen Warte wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Der souveräne 2:0-Sieg auswärts beim FAC, Mitkonkurrent um Rang zwei, war ein klares Statement des Jancker-Teams. Das jetzt allerdings auf die im Flow befindlichen Lieferinger trifft. Auch die Gäste ja im Frühjahr mit einem Trainerwechsel. Doch aus speziellem Grund: Onur Cinel wurde "befördert" in die Bundesliga zum Serienmeister und FCL-Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg, sodass der bisherige U-18-Coach der Roten Bullen, Daniel Beichler, bis zum Saisonende übernimmt. Nach holprigem Herbst haben sich die Lieferinger Youngster mit sage und schreibe sieben Siegen aus den letzten neun Partien auf die Überholspur begeben, sind mit dem FC Admira die beste Mannschaft der Rückrunde (19 Punkte, 6S, 1U, 1N, 16:9 Tore), mittlerweile auf einem einstelligen Rang, konkret Platz 7. Geht da noch mehr? Es verspricht allemal ein sehr spannendes, interessantes Match zu geben. Das Hinspiel in der Red Bull Arena endete 2:2, wobei Deni Alar dem Aufsteiger kurz vor Ende noch das Remis rettete. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 19.04.2024, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - KSV 1919 Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen KSV 1919 Die Südstädter sind fast klammheimlich in der Tabelle nach oben geklettert, liegen mittlerweile auf Rang 4 und sind in der Rückrunden-Tabelle die Nr. 1 (19 Pkt., 6S, 1U, 1N, 17:5 Tore) - punktgleich mit dem FC Liefering. Faustpfand ist die Defensive, die in den jüngsten fünf Partien, in denen man unbesiegt blieb (4S, 1U), nur zwei Gegentore kassierte. Das Hinspiel im Herbst in Kapfenberger endete 1:1, wobei die Admira beide Tore erzielte. Puczka hatte die Panther in der 69. Min. 1:0 in Front gebracht, doch nur wenige Sekunden später fabrizierte sein Mitspieler Keckeisen ein Eigentor zum 1:1-Endstand. Mit acht "X" sind die Kapfenberger neben dem Vorletzten SK Sturm II die Remis-Spezialisten der Liga, beide allerdings auch mit je sechs Zählern in der Rückrunden-Tabelle Vorletzter. Umso wichtiger war es, dass die Gäste zuletzt im "Falken-Horst" endlich auf Beutefang gingen und den ersten Dreier im Jahr 2024 über die derzeit schwächste Mannschaft der Liga, SV Stripfing, landeten (3:1). Doch noch sind die Ibrakovic-Schützlinge, die ja im Vorjahr mit einer Fabelserie und wahren Kraftakt noch den in der Hinrunde für schier unmöglich gehaltenen Klassenerhalt schafften, nicht gerettet und werden noch Punkte brauchen. Ligaportal: 1:0.

Fr, 19.04.2024, 18:10 Uhr SKU Amstetten - Sturm Graz II Live-Ticker SKU Amstetten gegen Sturm Graz II Der Kellergipfel steigt zwischen SV Stripfing vs. FC Dornbirn = Viert- vs. Drittletzter. Das Duell im tiefen Duell findet in Amstetten statt zwischen dem Schlusslicht und Vorletzten aus Graz. Während die Gastgeber zwei Siege in der Rückrunde verbuchten, jedoch mit elf Punkten weiter abgeschlagen die Rote Laterne inne haben, gelang den SK Sturm-Youngsters zuletzt der ersehnte erste Dreier im neuen Jahr. Die Gäste mit acht Niederlagen aus den vergangenen 12 Partien (1S, 3U), doch bei genauer Betrachtung fällt auf, dass sie - bis auf die ein und andere Ausnahme - schwer zu biegen sind. Und schon oft in dieser Saison Moral und Comebacker-Qualität bewiesen haben. Wie auch im Hinspiel am 1. Oktober, als die Niederösterreicher nach der Pause per Doppelschlag mit 2:0 vorn lagen, doch die Steirer die Partie noch drehten und Camara (inzwischen im BL-Team) der Luckypunch zum 3:2 gelang. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fr, 19.04.2024, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen SV Licht Loidl Lafnitz Unter Interimstrainer Mehmet Sütcü erlebt die Vienna in diesen Wochen ein Wechselbad der Emotionen. Auswärts jeweils Niederlagen bei den abstiegsgefährdeten Klubs SV Stripfing (2:3, erster und einziger Sieg in 2024 vom Aufsteiger) und FC Dornbirn (0:1, mit zwei Roten Karten für die Vienna) steht der grandiose, historische 7:3-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten gegenüber. Der SV Lafnitz ebenfalls mit Ende März und April mit durchwachsener Bilanz. Dem 1:1-Achtungserfolg bei Liga-Leader GAK folgte ein souveräner 3:0-Heimsieg über in diesen Wochen allerdings formschwachen Bregenzern, ehe es zuletzt eine 1:2-Niederlage in Horn und ein dürftiges 2:2 daheim gegen Schlusslicht SKU Amstetten gab. Das Hinspiel im Herbst gewannen die Döblinger überraschend mit 3:2. Matchwinner: Doppelpacker Christoph Monschein. Im Retourmatch kommt es nun zum Duell der punktgleichen Tabellennachbarn im Mittelfeld - Achter kontra Neunter, Blau-Gelbe gegen Blau-Gelbe. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fr, 19.04.2024, 18:10 Uhr SV Horn - SV Guntamatic Ried Live-Ticker SV Horn gegen SV Guntamatic Ried Die SV Ried im Fernduell um den Vizemeistertitel mit Aufsteiger DSV Leoben. Die Innviertler haben mit 51 Toren die meisten der 2. Liga erzielt und mit 20 Gegentoren die wenigsten kassiert. Differenz: 31! Das ist das mit Abstand Nonplusultra! Respekt. 34 ihrer 51 Treffer erzielte das Senft-Team allein in der Innviertel Arena. Darunter fünf allein im Hinspiel gegen den SV Horn, der an jenem 29. September beim 0:5 einen Klassenunterschied anzuerkennen hatte. Mit 5:0 fegten die Rieder auch jüngst über Aufsteiger SW Bregenz weg und kommen mit breiter Brust ins Waldviertel. Die Gastgeber befinden sich im Niemandsland der Tabelle, können bereits für die nächste 2. Liga-Saison planen. Doch: Verbuchten in den vergangenen drei Heimspielen drei Dreier! Die Rieder also gewarnt gegen einen Gegner, für den es in dieser Saison einzig in der Liga noch kein "X" gab. Wird auch diesmal nicht der Fall sein. Ligaportal-Tipp: 0:2.

Fr, 19.04.2024, 20:30 Uhr SW Bregenz - FAC Live-Ticker SW Bregenz gegen FAC Bei SW Bregenz kehrt Interimstrainer Martin Schneider, der dritte Coach in dieser Saison bei den Vorarlbergern, nach seiner Sperre in Ried wieder an die Seitenlinie zurück und hofft mit den Gastgebern im dritten Anlauf auf den ersten Dreier. Der Aufsteiger ja zum Hinrunden-Ende noch unter den Top3, ehe der Punkteabzug am "grünen Tisch" erfolgte und dann eine Unserie in der Rückrunde und zuletzt fünf Sieglos-Spielen (2U, 3N)...im freien Fall bis auf Rang 11 mittlerweile. Im Herbst unter Aufstiegstrainer Heraf (seit der Winterpause in der Bundesliga bei Austria Lustenau) wurde am FAC-Platz noch mit 2:1 gewonnen, dank dem frühen Blitztor-Doppelschlag von Petar Dodig (4., 6. Min.). Die Floridsdorfer also auf Revanche aus. Nach Husarenstreichen der Mörec-Mannen mit Auswärtssiegen beim heimstarken Führungs-Duo GAK 1902 und SV Ried, lief es zuletzt nicht mehr. Drei Spiele sieglos, bei zwei Niederlagen und einem Remis und ungewohnt sogar seit zwei Spielen ohne Treffer. Da ist Rehabiliation angesagt. Gelingt der Turnaround? Ligaportal-Tipp: 1:2.

Sa, 20.04.2024, 14:30 Uhr SV Stripfing - FC Dornbirn Live-Ticker SV Stripfing gegen FC Dornbirn Der "Kellergipfel" um Big-Points um den Klassenerhalt im einzigen Samstagspiel. Welch wegweisende Partie! Nach 19 Runden trennten beide Teams noch 13 (!) Zähler. Doch dann die Dornbirner mit einer beachtlichen Siegesserie unter Interimstraier Eric Orie, um nach dem Punkte-Maximum aus den vergangenen vier Partien den Abstand auf nurmehr vier Zähler verkürzt zu haben. Die Stripfinger spüren den Atem der Rothosen, geht der Punktevorrat aus dem Herbst allmählich zur Neige. Mit drei Zählern (1 S, 7N) sind die Niederösterreicher das schwächste Rückrundenteam, kassierten aus den vergangenen elf Spielen neun (!) Niederlagen. Was den 31-jährigen Trainer Maximilian Uhlig eigens dazu veranlasste, den Weg frei zumachen. Der ehemalige LASK-Spieler Florian Hart übernimmt und steht vor einer Challenge. Das Momentum und Formbarometer spricht für die Gäste. Ligaportal-Tipp: 1:2.

So, 21.04.2024, 10:30 Uhr GAK 1902 - SKN St. Pölten Live-Ticker GAK 1902 gegen SKN St. Pölten Zur Sonntagsmatinee und finalen Partie der 24. Runde begegnen sich zwei Teams, die vor der Saison beide Aufstiegs-Aspiranten gehandelt wurden und ja auch jeweils das Ziel Bundesliga-Rückkehr hegten. Ein Anspruch, dem der GAK 1902 gerecht wurde, Langzeit-Tabellenführer ist mit komfortablem Vorsprung von elf Punkten auf das derzeit formstarke Verfolger-Duo SV Ried & DSV Leoben. Zwar erhielten die Rotjacken zuletzt einen Dämpfer nach zwei Partien ohne Dreier (1U, 1N) und der ersten Niederlage in der Rückrunde beim allerdings wiedererstarkten FC Liefering, der im Frühjahrs-Flow ist. Auch ein Remis gegen Leoben ist kein Beinbruch. Es ist kein Rückschlag, allerdings sind die Messner-Mannen gut beraten, das Ganze nicht schleifen zu lassen und die Anspannung hochzuhalten, um seriös die restlichen Partien anzugehen. In St. Pölten wurde zwar das Hinspiel gewonnen und die Niederösterreicher strotzen nach vier Niederlagen in den jüngsten sechs Spielen (2S) nicht gerade vor Selbstvertrauen, kassierten zudem drei Auswärtspleiten in Folge (5:12 Tore!), doch eine "gemahde Wies´n" wird es dennoch für die Grazer gegen den Tabellensechsten nicht werden. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fotocredit: Schröckelsberger