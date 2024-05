Nachdem Langzeit-Liga-Leader GAK 1902 in der abgelaufenen Runde 26 in der ADMIRAL 2. Liga - auch dank Schützenhilfe vom Achtplatzierten First Vienna FC 1894 - vorzeitig sein verdientes Meisterstück gemacht hat und nach 17 Jahren in die ADMIRAL Bundesliga zurückkehren wird, bleibt es noch spannend, wer Vizemeister wird. Und natürlich der Kampf um den Klassenerhalt. Damit zur VORSCHAU inkl. Ergebnis-Tipp für Runde 27. Siehe auch Mannis Matchprognosen.

SK Sturm-Schreck André Leipold (l.). Der 22-jährige Deutsche und Top-Torjäger des SV Lafnitz - siehe auch Torschützenliste - machte beim Hinspiel gegen die jungen Grazer den Unterschied aus, schnürte am 27. Oktober beim 5:2-Heimsieg einen Triplepack und steuerte auch noch einen Assist bei. Und diesmal beim Retourmatch?

Fr, 10.05.2024, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - DSV Leoben Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen DSV Leoben Beim Blick auf die Rückrundentabelle das Top-Spiel: Dritter kontra Vierter. Im Saison-Ranking Fünfter kontra Dritter. Mit dem achten Heimsieg würden die Südstädter, die erste eine Niederlage zuhause (am 25.11. mit 1:3 vs. Aufsteiger SW Bregenz) kassierten (7S, 5U). Mit einem Dreier hätten die Panther auf der Saisonzielgeraden noch die Chance, auf einen Stockerlplatz zu springen. Im Frühjahr ist das Team von Trainer Thomas Pratl in der heimischen Datenpol Arena noch unbesiegt (3S, 2U). Bei Aufsteiger DSV Leoben konzentriert sich derzeit weniger das Geschehen auf den "grünen Rasen", sondern eher auf den "grünen Tisch". Steht doch der Gang vor das Ständige neutrale Schiedsgericht zur Erlangung der Zulassung für die zweithöchste Spielklasse an. Oder geht es für den Aufsteiger wieder zurück in die 3. Liga, respektive Regionalliga? Sportlich betrachtet im Rückspiegel war das Hinspiel eine packende Partie. Siegten die Donawitzer dank Doppelpacker Alar am Ende mit 3:2. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Fr, 10.05.2024, 18:10 Uhr FC Liefering - First Vienna FC 1894 Live-Ticker FC Liefering gegen First Vienna FC 1894 Die jungen Roten Bullen rocken die Rückrunde...führen mit 26 Punkten die Tabelle in der zweiten Saisonhälfte an (8S, 2U, 1N; 24:11 Tore). Der FC Liefering hat sich eindrucksvoll auf die Überholspur in der Tabelle begeben, dockt jetzt sogar an die "Top-Fünf-Ränge" an. Die sind für den nur einen Zähler hinter dem Sechsten lauernden Achten First Vienna FC 1894 durchaus auch noch in Reichweite. Doch der "GAK-Meistermacher" zeigt seit der Übernahme von Interimstrainer Mehmet Sütcü zwei Gesichter: Das strahlende auf der Hohen Warte, das ernüchternde in der Fremde. Ein permanentes Auf und Ab seit 8. März: 4 Auswärts-Niederlagen stehen 4 Heimsiege gegenüber. Das Hinspiel am 28. Oktober gewannen die Döblinger dank Doppelpacker David Peham mit 2:0. Die Liefering-Youngster sinnen auf Revanche. Ligaportal-Tipp: 2:0.

Fr, 10.05.2024, 18:10 Uhr SW Bregenz - SV Stripfing Live-Ticker SW Bregenz gegen SV Stripfing Aufsteiger-Duell im Ländle. Das Formbarometer weist eine klare Diskrepanz auf. SW Bregenz seit acht Spielen sieglos (2U, 6N), darunter vier Niederlagen in Folge und ohne eigenen Torerfolg. Seit über zwei Monate warten die Vorarlberger auf einen Dreier, zuhause sogar seit 21. Oktober. Der SV Stripfing dagegen im Aufwind, hat zur rechten Zeit und unter Interimstrainer Florian Hart den Turnaround geschafften. Unter dem gebürtigen Linzer, der am Samstag sein 34. Wiegenfest feiert, sind die Gäste unbesiegt, holten aus den jüngsten drei Partien fünf Punkte (1S, 2U) und verschafften sich etwas Luft auf Abstiegsplatz 14. Mit einem weiteren vollen Punktezuwachs in Bregenz würden die Stripfinger an den Gastgebern in der Tabelle vorbeiziehen und einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Das Hinspiel am 28. Oktober in Wien endete 1:1. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 10.05.2024, 20:30 Uhr SKN St. Pölten - SV Guntamatic Ried Live-Ticker SKN St. Pölten gegen SV Guntamatic Ried Vor der Saison hätte wohl mancher gedacht, dass diese Partie in der 27. Runde ein Top-Spiel im Kampf um die Meisterschaft sein würde. Doch beide haben dem starken GAK 1902 den Vortritt zu lassen gehabt. Während der Tabellenzweite SV Ried zumindest auf den Vizemeistertitel und die 50 (Punkte) zusteuert, ist der SKN St. Pölten im Niemandsland, Rang 9, elf Zähler hinter den Innviertlern. Bei denen die Siegesserie von vier Dreiern en suit zuletzt mit der 1:2-Niederlage bei der Vienna gestoppt wurde. Im Hinspiel am Sonntag, den 29. Oktober, rettete Tin Barlov den Niederösterreichern in der dritten Minute der Nachspielzeit in Ried noch ein 1:1. Nach den personellen Turbulenzen im Wolfsrudel in den letzten Wochen entsteht der Eindruck, dass sich die Gastgeber zumindest pflichtbewusst aus der Saison verabschieden wollen. Für einen - Dario Tadic - geht es ja auch noch um die Torjägerkrone. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Sa, 11.05.2024, 14:30 Uhr FAC - FC Dornbirn Live-Ticker FAC gegen FC Dornbirn Nach elf Niederlagen in Folge befand sich der FC Dornbirn dank der Übernahme von Interims-Trainer Eric Orie im Aufwind, blieb sechs Spiele unbesiegt und holte dabei stolze fünf Dreier. Zuletzt folgt dann im Duell um den Klassenerhalt gegen Mitkonkurrent KSV 1919 der Rückschlag bei der bitteren 1:3-Heimniederlage, als den Steirern Last-Minute der Doppelschlag gelang. Ein Rückschlag oder nur ein kurzzeitiger Dämpfer für die Rothosen, die zuletzt gegen die Kapfenberger auch nicht das nötige Spielglück hatten (verwehrter Elfmeter etc.)? Und was geht in den verbleibenden drei Runden noch beim FAC? Der Vizemeister-Titel, den die Floridsdorfer ja vor Jahren schon mal holten, wurde als Ziel im Saison-Finish ausgegeben. Doch die Mörec-Mannen zuletzt inkonstant, überraschender Umfaller beim bereits abgestiegenenen Schlusslicht SKU Amstetten, vier Punkte Rückstand auf den Zweiten SV Ried. Wer wird den Sieg mehr wollen? Im Hinspiel waren es die FACler, gewannen 2:1 an der Birkenwiese. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Sa, 11.05.2024, 14:30 Uhr GAK 1902 - SV Horn Live-Ticker GAK 1902 gegen SV Horn Gratulation auch auf literarischem Wege nochmal von Ligaportal zum Meistertitel, GAK 1902. Der bei Teil 2 seines einwöchigen Heimspiel-Doppels nun seine große Meisterparty hat und diese bestimmt allzugern mit einem Sieg garnieren möchte. Doch der SV Horn ist durchaus ambitioniert als Party-Crasher und immer wieder für Überraschungen gut, hat sich auf Rang 7 heran gepirscht. Bereits beim Hinspiel am 27. Oktober verlangten die Waldviertler den Grazern alles ab, ehe Abwehrspieler Marco Gantschnig den Liga-Leader in der Schlußviertelstunde mit dem 2:1-Siegtreffer erlöste. Bemerkenswert die Horner Saison-Bilanz: 26 Spiele, 13 Siege, 13 Niederlagen...kurios. Ligaportal-Tipp: 3:1.

So, 12.05.2024, 10:30 Uhr KSV 1919 - SKU Amstetten Live-Ticker KSV 1919 gegen SKU Amstetten Angeschlagene Falken sind die gefährlichsten...! In ihrer prekären Situation schafften die Kapfenberger den Befreiungsschlag, holten beim Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, FC Dornbirn, Big-Points für den Klassenerhalt. An seinem 24. Geburtstag avancierte Alexander Hofleitner mit seinem Tor-Doppelpack im Spiel-Finish beim 3:1-Triumph an der Birkenwiese zum vielumjubelten Matchwinner. Wenn die Steirer gegen Schlusslicht SKU Amstetten nachlegen und den nächsten Dreier einfahren, ist das ein enorm großer Schritt zum Klassenerhalte. Doch Vorsicht: Die Mostviertler, obwohl bereits abgestiegen, schenken nichts her...holten gegen den favorisierten FAC zuletzt einen 3:2-Heimsieg und rangen im Hinspiel den Falken ein 1:1 ab. Ligaportal-Tipp: 2:1.

So, 12.05.2024, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker Sturm Graz II gegen SV Licht Loidl Lafnitz Steirisches Duell! Im Grunde genommen können beide Teams befreit aufspielen. Der gastgebende Tabellenvorletzte ist bereits abgestiegen, will sich natürlich mit Anstand aus Liga 2 verabschieden, und die Lafnitzer stehen mit Rang 10 im Niemandsland der Tabelle. Während die Blau-Gelben zuhause sieben Siege holten, stehen auswärts schon sieben Niederlagen zu Buche. Die jungen Grazer haben mit den Gästen noch eine Rechnung offen, gingen sie doch im Hinspiel mit 2:5 in Lafnitz unter und lagen dabei schon zu Halbzeit mit 0:4 hinten. Man of the Match war SVL-Toptorjäger André Leipold, der einen Triplepack schnürte und einen Assist beisteuerte. Auf beiden Seiten wurde im Herbst außerdem jeweils ein Elfer verschossen. Könnte auch diesmal ansonsten torreich werden! Ligaportal-Tipp: 2:2.

