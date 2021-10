Schnappt sich der FC Red Bull Salzburg den nächsten Rekord? Sollten die Bullen am heutigen Samstag beim SCR Altach einen Sieg einfahren, wäre Red Bull Salzburg der erste Bundesliga-Klub überhaupt, der nach elf Runden noch keinen einzigen Punkt abgegeben hat.

Damir Canadi: "Sollten wir ein positives Ergebnis erzielen, wäre es eine große Sensation"

„Wenn wir unsere Leistung abrufen, haben wir wieder sehr gute Chancen, als Sieger vom Platz zu gehen. Aber auch nur dann. Wir haben trotz unserer tollen Bilanz gesehen, dass es in dieser Liga keine Selbstläufer gibt und wir für jeden Erfolg hart arbeiten müssen", betont Salzburg-Coach Matthias Jaissle, der es während der Länderspielpause nicht leicht hatte.

„Ein normales Mannschaftstraining war praktisch nicht möglich. Es waren sehr viele Spieler mit ihren Nationalteams unterwegs. Deshalb hatten wir nur eine sehr kleine Gruppe hier in Salzburg", so der Deutsche.

Über den möglichen Startrekord sagt Jaissle: „Die Jungs wissen, dass sie als erste Mannschaft überhaupt die ersten elf Ligaspiele in Folge gewinnen können. Und natürlich ist es unser Ziel, die drei Punkte zu holen. Aber ich habe ja schon ein paarmal gesagt: Es geht nicht darum, zu Saisonbeginn Rekorde zu brechen – sondern darum, am Ende ganz oben zu stehen.“

Altach-Coach Damir Canadi weiß, dass ein Punktgewinn gegen den Serienmeister einer großen Sensation gleichkommen würde: "Salzburg ist zurzeit das überragende Team. Sollten wir ein positives Ergebnis erzielen, wäre es eine große Sensation. Wir wissen um die Qualitäten von RB Salzburg Bescheid und deshalb haben wir morgen auch nichts zu verlieren. Wir wollen mutig auftreten und dann sehen wir was dabei herauskommt."

