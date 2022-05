Der SK Rapid Wien zählt zu den beliebtesten Fußballklubs im Lande und hat wohl auch österreichweit die meisten Fans. Aus diesem Grund hat man sich bei den Grün-Weißen entschieden auf Tour zu gehen, die zahlreichen Fanklubs im ganzen Land zu besuchen und vor allem die junge Generation anzusprechen und dieser die Möglichkeit zu geben, ihre Stars des SK Rapid Wien hautnah zu erleben. Welche Aktionen, Termine und Orte die Rapid-Stars eingeplant haben, fasst Ligaportal.at übersichtlich zusammen.

Eigentlich sollte die Bundesländer-Tour des SK Rapid Wien schon 2020 beginnen, musste allerdings wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Erster Stopp der Bundesländer-Tour war in Wels (Oberösterreich). Neben Präsident Martin Bruckner und Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek ließen sich auch die beiden Spieler Leo Greiml und Lion Schuster sowie Lokalmatador Kevin Wimmer und Philipp Schobesberger das Hütteldorfer Spektakel im Land ob der Enns nicht entgehen. Ein Mediengespräch, Torwandschießen, Schussstärkemessungen, Fußball-Darts und eine Autogrammstunde standen am Programm.

Demnächst steht die Steiermark-Tour des SK Rapid Wien auf dem Programm, die den Klub zunächst nach Leoben führt.

SK Rapid Stammtisch im Rahmen der Bundesländer-Tour in der Steiermark:

Mittwoch, 4. Mai 2022

Gösser Bräu Leoben

Turmgasse 3, 8700 Leoben

Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr

Am 15. Juni geht es dann ins Burgenland.

Ein Verein zum Anfassen - die Käfig-Tour

Hier besuchen Spieler der ersten Mannschaft zusammen mit Nachwuchs-Trainern Käfige in der Stadt.

Neben kleineren Übungen, welche die Profi-Spieler vorzeigen und gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen trainieren, werden Autogramme geschrieben, Fotowünsche erfüllt und die Spieler stehen natürlich auch für Fragen zur Verfügung. Unterstützt wird diese Aktion durch die „Caritas Käfig League“ – alle Termine im Frühjahr 2022 finden sich unter skrapid.at/kaefig-tour

Sommercamps 2022

Zum bereits 26. Mal finden dieses Jahr in den Sommerferien die beliebten SK Rapid Jugend-Fußballcamps für alle fußballbegeisterten Kids im Alter von 7 bis 15 Jahren statt. Technik, Koordination, Spielzüge und vieles mehr werden den jungen Nachwuchstalenten näher gebracht und die talentiertesten unter ihnen werden zu einem Rapid-Probetraining eingeladen. Neben tollen Gimmicks wie Trikots, einen Trainingsball und einer Trinkflasche werden auch einige Rapid-Spieler beim Camp zu Besuch sein, von denen sich die Kids auch wertvolle Tipps holen können.

Bei Fragen wendet euch an den

Projektleiter der Jugendcamps, Lukas Kain:

Tel: 01/727 43 17

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Der SK Rapid Wien Schultag: "Wer zusammenhält, gewinnt!"

Schüler/innen im Alter von 6 bis 10 Jahren (Volksschule) können mit dem "Schultag beim SK Rapid" in Wien-Hütteldorf einen Unterricht der außergewöhnlichen Art erleben.

Neben einer Rätsel-Ralley gibt es auch eine Stadion-Tour, eine Trainingseinheit, einen Einblick wie die Rapid-Stars und der Klub mit Medien wie TV und Radio, sowie den sozialen Medien umgeht und worauf es bei Facebook, Instagram & Co. ankommt. Dazu steht auch eine Fotobox zur Verfügung, in der sich die Kids mit ihren Lieblingsspielern des SK Rapid ablichten lassen können.

Bei offenen Fragen können sich interessierte Schulen an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! wenden.

Ticket-Aktionen

Weiters gibt es auch immer wieder Ticket-Aktionen, bei der sich ein Mitglied, Greeniemitglied und jede/r AbonnentIn eine Freikarte buchen sowie eine weitere Karte um -50 % erwerben können.

Christoph Peschek, Geschäftsführer Wirtschaft/CEO

„Wir spüren die Begeisterung für den SK Rapid in allen Altersgruppen, aber nach zwei Jahren Pandemie, in der viele Kinder gar nicht erst mit dem Fußballspielen begonnen oder gar aufgehört haben, ist es uns sehr wichtig, insbesondere Kinder und Jugendliche für den Stadionbesuch zu motivieren, ihnen das Rapid-Erlebnis näher zu bringen, wieder nahbar und der Klub zum Angreifen zu sein. Denn laut einer Jugendstudie ist die Gefahr groß, nicht zu einem Fan bzw. regelmäßigen Stadionbesucher zu werden, wenn man bis 11 Jahre nie in einem Stadion war. Uns ist es daher ein großes Anliegen, gerade jetzt wieder mit zahlreichen Aktivitäten wahrnehmbar und erlebbar zu sein. Neben dem Schultag beim SK Rapid, der mit 50 Klassen bis Sommer schon ausgebucht war und wir nun auf insgesamt 100 erweitern wollen, haben wir auch bereits wieder unsere Käfig-Tour in ganz Wien gestartet und auch darüber hinaus sind wir mit unserer SK Rapid Bundesländer-Tour unterwegs. All das soll dazu beitragen, dass wir die Rapid-Gemeinschaft aller Altersgruppen wieder aktivieren und motivieren sowie erweitern!“

Die Tickets zu den Heimspielen des SK Rapid sind wie gewohnt im Fancorner in Hütteldorf (MO bis SA 11-18 Uhr) oder online unter rapidshop.at erhältlich

FotoCredits: SK Rapid Wien, IMAGO/SEPA.Media