Er ist ein echter Kärntner, gebürtiger Klagenfurter, stammt aus der Jugend von Austria Kärnten, AKA Kärnten und Austria Klagenfurt, wo er den Sprung in die Profi-Mannschaft & Bundesliga schaffte: Florian Jaritz. Der 24-Jährige ist aus dem (linken) Mittelfeld des aktuell Tabellensechsten der Meistergruppe nicht mehr wegzudenken, absolvierte für die Violetten bisher 105 Pflicht-Partien, darunter 69 Zweitliga-Spiele und in dieser Saison 21 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga. Nachfolgend Statements von der Nr. 7 der Pacult-Elf, dessen Vertrag beim Aufsteiger diesen Sommer ausläuft. Und dann? Zum Lieblingsklub BVB?

"Sowas schweißt eine Mannschaft zusammen"

Florian Jaritz (SK Austria Klagenfurt):

…über die vielen Roten Karten bei den Klagenfurtern in dieser Saison: „Wir haben wirklich viele Spiele in Unterzahl bestritten. Man muss dann halt für einen mehr laufen. Aber wenn man dann immer wieder punktet und auch Siege einfährt, dann schweißt sowas eine Mannschaft zusammen.“



…weiter zu diesem Thema: „Haben sie immer gut kompensiert und sind nicht zu Unrecht, wie ich finde, unter den Top 6 gelandet.“

"Derby-Sieg gegen WAC war das Highlight“

…angesprochen auf sein persönliches Saison-Highlight: „Für mich persönlich war sicher der Derby-Sieg gegen den WAC das Highlight. War auch wichtig für die Fans, damit man endlich wieder ein Derby gewonnen hat. Aber auch der Sieg gegen Salzburg – wir haben es als eine von zwei Mannschaften geschafft – spricht für den Verein.“



…über Trainer Peter Pacult: „Er schafft es, aus uns ein richtig starkes Team zu machen. Dass es erfolgreich ist, glaube ich, sieht man.“



…über seinen Aufstieg in dieser Saison: „Ich habe gegen Altach die Chance bekommen, mich vorne auf meiner eigentlichen Position zu beweisen und ich denke, diese Chance habe ich mehr als genützt.“



…weiter zu seiner Person: „Ich weiß meine Schnelligkeit einzusetzen und die Tiefe zu suchen. Hat in letzter Zeit sehr gut funktioniert und wird es hoffentlich in den nächsten zwei Spielen wieder.“

„Da gehen dann doch Träume in Erfüllung“

…zu seinem Weg mit Klagenfurt: „Ich habe als Kind davon geträumt, einmal Bundesliga für Klagenfurt zu spielen. Habe dann in der zweiten Liga mein Debüt gegeben, dann kam leider der Zwangsabstieg in die Regionalliga, mit schwierigen Jahren und sogar Abstiegskampf. Haben es dann aber doch wieder geschafft, aufzusteigen. Letztes Jahr dann die Relegation gegen St. Pölten und heuer der krönende Abschluss, als erster Aufsteiger in die Meistergruppe zu kommen. Da gehen dann doch Träume in Erfüllung.“



…über seinen auslaufenden Vertrag und seine Zukunft: „Ich kann gute Gespräche bestätigen (Anm. mit der Austria). Ich fühle mich bei meinem Verein wohl. Es geht ziemlich wahrscheinlich weiter.“



…angesprochen auf einen zukünftigen Auslandstransfer: „Mein Lieblingsverein war schon immer Borussia Dortmund. Da würde ich wahrscheinlich nicht ,Nein sagen´, wenn sie anrufen würden, aber da muss ich noch ein, zwei gute Saisonen nachlegen.“



…über das Restprogramm der Klagenfurter und die internationalen Plätze: „Wir haben noch sehr gute Chancen. Nächste Woche gleich ein Heimspiel gegen die Wiener Austria, eigentlich einen direkten Konkurrenten. Solange es rechnerisch noch möglich ist, werden wir alles dafür geben.“



…über die Chancen auf einen internationalen Startplatz: „Wenn man so knapp an einem Europacupplatz dran ist, dann will man alles dafür geben und wäre auch enttäuscht, wenn es dann nicht funktioniert.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL