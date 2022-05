Der LASK remisiert im 4. OÖ- Derby der laufenden Saison mit 1:1 bei der SV Guntamatic Ried und geht damit als Tabellenzweiter in die letzte Runde der Quali-Gruppe kommenden Freitag. Nach einer schwachen Leistung über eine Stunde lang übernahmen die Athletiker ab Mitte der 2. Halbzeit das Geschehen in einem glanzlosen, doch stets hochspannenden Duell. Die Schlussphase geriet aufgrund zweier VAR-Checks zum emotionalen Höhepunkt. Nachfolgend die Statements.

"Nicht gegebener Elfmeter wird wahrscheinlich überall gegeben"

Dietmar Kühbauer (Trainer LASK) …über...

...das Spiel: „In der 1. Halbzeit waren wir zu passiv. Wir haben kaum Bälle gut gespielt. Wir haben sehr reserviert gespielt. In der 2. Halbzeit war es ein anderes Spiel. Wir haben auch verdient den Ausgleich erzielt. Mit dem nötigen Glück, beziehungsweise mit dem nicht gegebenen Elfmeter, der wahrscheinlich überall gegeben wird, hätten wir gewinnen können. Es war grundsätzlich ein 1:1, von dem man sagen kann, dass es in Ordnung war. Ich bin nur mit der zweiten Halbzeit zufrieden.“



…das kommende Duell gegen die Admira: „Ich hätte gerne zwei gute Halbzeiten. In den ersten zwei Spielen haben wir in der 1. Halbzeit einen kleinen Durchhänger. Aber das Gute ist, dass wir sehr wohl wissen, dass wir es können. Gegen die Admira wollen wir zwei gute Halbzeiten auf den Platz bringen.“



Siegmund Gruber (Präsident LASK) ...über...

...Trainerauswahl Dietmar Kühbauer (vor dem Spiel): „Warum nicht Didi Kühbauer? Wenn man sich ansieht, was Didi Kühbauer in der österreichischen Bundesliga mitgeleistet hat, ist er statistisch - wenn man die Salzburger Trainer abzieht - der erfolgreichste Trainer.“



…möglichen Abgang von James Holland: „Wir werden jetzt sicher nicht etwas kommentieren, was irgendwelche Medien schreiben. Wenn uns Spieler verlassen, werden wir das ankündigen.“

Heinle: "Waren klar die bessere Mannschaft"

Christian Heinle (Trainer SV Guntamatic Ried) …über...

...das Spiel: „Wenn man den Spielverlauf sieht, sind es verlorene zwei Punkte. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren klar die bessere Mannschaft. Wir haben verdient 1:0 geführt. Nach der Pause müssen wir das 2:0 machen. Wir bekommen einen blöden Ausgleich und waren komplett weg. Das war die Phase, wo wir Glück gehabt haben und nicht eines einfangen und in Rückstand geraten.“



...kritische Elfmeterszenen: „Wenn es strittig ist, ist der Schiedsrichter gut beraten, um Diskussionen wegzunehmen, auf beiden Seiten die Szenen heraußen anzusehen.“



…Endspiel in Hartberg: „Diesen Druck haben wir seit einigen Wochen. Wir waren von Beginn weg am Punkt da. Das Einzige, was uns nicht gelungen ist, sind die Tore. Wenn wir das bis nächste Woche hinbekommen, bin ich guter Dinge, dass wir es schaffen werden.“

"Punkteteilung wurde nur wegen Salzburg gemacht"

Roland Daxl (Präsident SV Guntamatic Ried) ...über..

…Trainer-Wechsel (vor dem Spiel): „Christian Heinle hat vorher und auch jetzt einen guten Draht zur Mannschaft. Die Mechanismen greifen bei einem Trainerwechsel nicht immer sofort, das wissen wir. Da sind wir leidgeprüft und das haben wir in letzter Zeit auch oft genug gehabt.“

...die Punkteteilung: „Seit dem neuen Ligamodus ist vieles möglich. Man wollte Spannung erzeugen. Die Punkteteilung wurde nur wegen Red Bull Salzburg gemacht, um wieder einmal einen anderen Meister sehen zu können. Ob die Punkteteilung in der Qualifikationsgruppe das richtige Mittel ist, sei dahingestellt. Da werden wir darüber diskutieren müssen. Das Wichtigste ist die Absicherung der Planungssicherheit in der ersten Liga für unseren Verein.“





Walter Kogler (Sky Experte) über beide Teams: „In Oberösterreich sind die Vereinsverantwortlichen mit dem sportlichen Verlauf ihrer Mannschaften nicht glücklich. Beide Mannschaften haben etwas im Trainersektor gemacht. Sie sind nicht gut unterwegs und sind froh, das heurige Jahr mit einem blauen Auge abschließen können.“

Siehe auch Spielbericht

Spielfilm im Ligaportal-LIVETICKER

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at