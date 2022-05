Erleichterung pur bei Rapid Wien nach dem 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol im Europacup-Playoff-Finale der ADMIRAL-Bundesliga. Mit dem Gesamtscore von 4:1 schaffen die Hütteldorfer das Minimalziel nach einer turbulenten Saison und lösen das "Europapokal-Ticket", hier: Einstieg in die 2. Quali-Runde der UEFA Europa Conference League. Doch was wird personell passieren im Sommer beim österreichischen Rekordmeister? Ein "Riesen-Umbruch" steht an wie Zoran Barišić, Geschäftsführer Sport bei Rapid, nach Spielende bei Sky meinte und im Interview weiteres Interessantesn entlocken ließ.

Zoran „Zoki“ Barišić will mit Rapid weiter auf talentierte, junge Spieler setzen. Hier stellvertretend der 21-jährige Ruprechtshofener Jonas Auer, der im vergangen Sommer zu den Grün-Weißen stieß und in der ADMIRAL Bundesliga den Durchbruch schaffte (21 Spiele) und besonders im Playoff-Finale Akzente setzte. Mit seinem ersten Liga-Tor am Donnerstag in Innsbruck zum 2:0 für Rapid und im Retour-Match einer großartigen Vorlage für Nicolas Binder - wieder zum 2:0.

Zoran Barišić, Geschäftsführer Sport, über...

...Erleichterung nach Saison-Happyend: "Es war ganz wichtig für uns, dass wir die Saison, die so schwer war für uns und über die wir natürlich alle enttäuscht sind mit dem 5. Tabellenplatz, positiv abschließen. Ist natürlich nicht so einfach. Da geht es nicht nur um Qualität, sondern um die Nerven, die da eine große Rolle spielen in solchen Playoff-Spielen. Im Grunde genommen haben wir uns verdient qualifiziert für einen internationalen Bewerb."

...Nerven in 69. Min. nach Kopfball Behounek, wenn es fast noch mal richtig heiß hätte werden können: "Ja, definitiv. Da hat es dann auch noch eine Chance von Sabitzer gegeben, wo es auch nochmal eng werden hätte können. Der Gartler Pauli hat da sehr, sehr gut reagiert und hat uns den Vorsprung gehalten."

...erstes Bundesliga-Tor von Nicolas Binder: "Ja, war eine sehr gute Ballmitnahme, dann sehr gut reagiert und den Tormann umspielt. Da waren sehr viele junge Spieler, die wir am Schluss auf dem Platz hatten. Das ist schon etwas, was uns Freude bereitet. Das ist nicht unbedingt nur aus der Not geboren, sondern auch bewusst sind wir diesen Weg gegangen. Mit vielen jungen Spielern, die wir einsetzen wollen. Einige haben es sehr, sehr gut gemacht. Andere brauchen wiederum ein bisschen mehr Zeit. Das ist ganz normal. Noch dazu bei Rapid. Bei Rapid ist der Druck größer wie bei anderen Klubs. Den muss man natürlich auch standhalten."

"Es werden sehr viele neue Spieler begrüßt werden"

...wie breit Kader sein muss, damit internationales Geschäft kein Boomerang wird: "Unabhängig davon, ob internationaler Bewerb ja oder nein, wird es sehr, sehr viele neue Gesichter geben. Es wird einen Riesen-Umbruch geben in unserer Mannschaft und es werden sehr viele neue Spieler begrüßt werden. Wir werden trotzdem unsere jungen nicht vergessen. Auch wenn die zukünftige Mannschaft ein anderes Bild abgeben wird. Was die Breite des Kaders betrifft wollen und müssen wir uns auch breiter aufstellen. Nicht nur für den internationalen Bewerb, sondern auch den nationalen, der unser täglich Brot ist. Da gilt es erfolgreich Fußball zu spielen und das wollen wir nächstes Jahr."

Nicht mehr zu halten bei Rapid: Robert Ljubičić, dem gegen die WSG Tirol heute ein Traumtor zum 1:0 gelang!

...mit Greil & Kühn wurden 2 Spieler geholt, heute gab es ein wunderschönes Tor von Robert Ljubičić, ob das sein Abschiedsgeschenk bei Rapid war: "Möglicherweise. Oder...ja. Ich möchte dem Robert Ljubičić ein Riesen-Kompliment aussprechen, wie er sich bei uns in dieser Saison entwickelt hat. Man wird dann sehen, wo die Reise hinführt."

...ob Ljubičić-Transfer nach Dinamo Zagreb in trockenen Tüchern: "Also wenn Sie (Anm.: Sky-Reporter) es sagen, dann ist es so."

...dass er, Barisic, es sagen muss: "Ich muss gar nichts sagen. Sie haben es gesagt und das ist okay so."

...dass Drujif (von AZ Alkmaar bis Saisonende ausgeliehen) gern bleiben möchte, Burgstaller "geistert" herum, geht das mit beiden: "Wollen wir jetzt eine Diskussion über verschiedenste Personalien führen? Es sind beides Spieler, die wir gerne haben wollen. Ob es realisierbar und finanziell umsetzbar ist, liegt nicht nur an uns. Es gibt da mehrere Parteien, die da involviert sind. Natürlich würde ich es mir wünschen, dass diese Spieler zu uns kommen. Aber da gehören andere auch noch dazu, nicht nur ich."

...ob er beide Spieler will: "Ja".

...herausfordernden Sommer für Rapid: "Das Transferfenster endet erst am 31.08. Bis dahin kann natürlich sehr viel passieren. Es ist bereits im Hintergrund sehr viel gerarbeitet worden an der neuen Mannschaft. Auch morgen wird diese Arbeit fortgesetzt werden, insofern gibt es da sehr viel zu tun, damit wir eben eine gute, schlagkräftige und attraktive Mannschaft für die kommende Saison haben."

"Diesen Weg muss man durchziehen"

Toni Pfeffer beim Abschied als Sky-Experte in diesem Sommer über Rapid: "Alle Achtung vor den jungen Spielern. Wenn man junge Spieler einsetzt, dann muss man auch damit rechnen, dass der ein und andere seine Schwankungen hat. Das ist ganz normal. Aber diesen Weg muss man durchziehen. Der Druck ist natürlich enorm groß. Auch von den Zuschauern, die wollen natürlich eine sehr schlagkräftige Mannschaft sehen. Wenn es dann das ein und andere Mal nicht so läuft, wird die Kritik laut. Da muss man dann durchtauchen und sagen...okay...wir gehen diesen Weg, dafür stehen wir als Verein. Und da muss man dann auch dabei bleiben."

Siehe auch Spielbericht Rapid Wien vs. WSG Tirol

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: SK Rapid Wien/GEPA-WienEnergie