Zwei jeweils 21-jährige Spieler des SK Rapid Wien wechseln von Hütteldorf nach Döbling zu ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger First Vienna FC 1894: Nicholas Wunsch und Dalibor Velimirovic. Siehe auch weiteren Beitrag.

SK Rapid-Eigengewächs Nicolas Wunsch (re.), hier im Duell Elias Felber vom FAC im Frühjahr, wechselt innerhalt der ADMIRAL 2. Liga und Wien.

Seit 6. Lebensjahr im Grün-Weiß-Dress

Insgesamt 16 Jahre lang trug Nicholas Wunsch das grün-weiße Trikot, nun wechselt der 21-Jährige innerhalb der Hauptstadt vom SK Rapid zum First Vienna FC 1894 in die ADMIRAL 2. Liga. Die beiden Wiener Traditionsvereine einigten sich über die Ablösemodalitäten, über die Stillschweigen vereinbart wurde, und so wird der Eigenbauspieler ab sofort für die Döblinger auflaufen.

Nicholas Wunsch durchlief sämtliche Nachwuchs- und Akademiemannschaften in Hütteldorf. Sein Debüt bei der 2. Mannschaft – damals noch Rapid Amateure – absolvierte der Rechtsfuß, dessen Spielberater der Linzer Max Hagmayr ist, in der Saison 2017/18 gegen Traiskirchen, als ihm auch prompt sein erster Treffer im Erwachsenenfußball gelang.

Bundesliga-Debüt unter Didi Kühbauer

Im Mai 2019 feierte der 40-fache ÖFB Nachwuchsteamspieler gegen den SCR Altach seine Bundesliga-Premiere unter dem damaligen Rapid-Trainer Didi Kühbauer. Insgesamt stehen der Vita von Nicholas Wunsch 3 Bundesligaspiele, ein Einsatz im ÖFB-Cup und 52 Zweitliga-Spiele zu Buche.

Bei Rapid II war der 21-Jährige als Kapitän eine fixe Größe in den bislang knapp drei Spielzeiten der zweihöchsten Spielklasse Österreichs. In der heurigen Saison kam der offensive Mittelfeldspieler in den ersten drei Partien zum Einsatz und verzeichnete dabei mit einem Assist in Steyr und einem Tor gegen St. Pölten insgesamt zwei Scorerpunkte.

Zusammen mit Nicholas Wunsch wechselt der seit Sommer vertragslose Ex-Rapidler Dalibor Velimirovic ebenfalls zum First Vienna FC 1894 nach Döbling.

Fotocredit: GEPA-Admiral