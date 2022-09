Am letzten Tag der Sommer-Transferfenster-Periode verleiht ADMIRAL Bundesligist SV Guntamatic Ried Felix Seiwald bis Saisonende an ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger First Vienna FC 1894. Der seit wenigen Tagen 22-jährige Salzburger soll die Defensive der Döblinger verstärken.

Felix Seiwald (re.) hier im Duell mit dem Ex-Austria Klagenfurter Anderson heuer im Februar in der josko Arena.

Da präsentiert Ligaportal am heutigen Nachmittag in einem anderen Beitrag noch ein Foto von Felix Seiwald mit dem taufrischen Neuzugang der SV Guntamatic Ried, Luca Kronberger (ausgeliehen vom SK Sturm Graz), als Mit- statt (wie in der Spielszene) Gegenspieler und schon ist Seiwald wenig später auch schon weg.



Der Linksverteidiger durchlief alle Akademie-Mannschaften der SV Ried. 2021 war der Linksfuß an ADMIRAL 2. Ligist SK BMD Vorwärts Steyr verliehen, wo er in 15 Zweitligapartien zum Einsatz kam. Nach seiner Leihe kehrte Seiwald zum SV Ried zurück. Für die Oberösterreicher absolvierte der 1,88 m große Linksverteidiger insgesamt 23 Bundesligaspiele. In der letzten EM-Qualifikation der U21-Nationalmannschaft kam die Vienna-Neuverpflichtung zu zwei Einsätzen für das Team von Werner Gregoritsch.



Vienna Sportdirektor Markus Katzer: „Es freut uns, dass es mit der Leihe von Felix Seiwald zum Transferende noch geklappt hat. Felix gibt uns zusätzliche Optionen in der Verteidigung. Mit seinen jungen Jahren konnte er schon einige Erfahrung in der Bundesliga sammeln und wird uns mit Sicherheit weiterhelfen."

Felix Seiwald:

Geboren: 20. August 2000 in Salzburg

Größe: 1,88 m

Letzter Klub: SV Ried

Position: Verteidigung

