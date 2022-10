Das Top-Sonntagspiel der 10. Runde in der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem Vierten Austria Wien und dem bis dato Dritten SK Puntigamer Sturm Graz endet mit 0:3 (0:1) zu Gunsten der Steirer. Siehe auch Spielbericht. Nach dem Duell der Eurofighter nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

„Macht mich stolz, dass wieder Stau am Verteilerkreis ist"

Manfred Schmid (Trainer FK Austria Wien) über...

…Ausfall von Marvin Martins (vor Spiel): „Da fehlt es mir ein bisschen an der Vernunft in Spielen, wo es um nichts geht, einen Spieler, der verletzt spielt, im zweiten Spiel wieder spielen zu lassen. Da bin ich schon enttäuscht und da muss man auch mit dem Luxemburger Verband darüber mal sprechen. Er fällt jetzt leider aus und das bereitet uns natürlich Kopfzerbrechen.“



…ausverkaufte Generali Arena (vor Spiel): „Es ist einfach überragend, was die Fans hier abliefern. Das ist eine großartige Anerkennung für die Arbeit, die wir geleistet haben. Jeder weiß, dass es immer ein Traum von mir war, dieses Stadion zu füllen und eine Atmosphäre zu bilden, wo die Fans wieder stolz sind. Es macht mich richtig stolz, dass wieder Stau am Verteilerkreis ist.“



…die Partie: „Wenn man sich die 1. Hälfte anschaut, haben wir den Anfang verschlafen. Es waren 25 richtig klasse Minuten mit Chancen auf beiden Seiten. Wir gehen dann 0:1 in den Rückstand, verdient würde ich sagen, da Sturm die besseren Chancen hatte. Dann haben wir aber drei hundertprozentige Torchancen, davon musst du mindestens zwei machen und dann schaut die Situation wieder anders aus. In der 2. Hälfte hat es relativ ruhig begonnen. Sturm hat die erste Chance gleich genutzt. Wir wussten auch, dass wir beim Konter gegen Sturm aufpassen müssen. Das war dann schlussendlich der Knackpunkt für uns.“



...Muharem Huskovic: „Er erarbeitet sich die Chancen sehr gut, aber vergibt sie momentan leider. Ich gehe davon aus, dass es aber bald bei ihm kommen wird. Wir werden ihn dabei unterstützen und mit ihm arbeiten.“

"So wie er sich geäußert hat, geht es natürlich nicht"

…Reaktion von Jukic bei Auswechslung: „Natürlich sind Emotionen im Spiel und das ist ok. So wie er es geäußert hat, geht es natürlich nicht. Darüber werden wir noch sprechen. Daraus machen wir aber kein großes Thema.“



…kommendes Conference League-Spiel gegen Villareal: „Wir werden regenerieren und schauen wie viele fitte Spieler wir dann haben. Wir wollen unser Spiel weiterentwickeln und uns auf Villareal vorbereiten. Wir spielen nicht schlecht, sondern wir spielen guten Fußball. Das sind Kleinigkeiten, wo wir immer wieder Fehler machen, und Gegentore bekommen. Aber wir wollen natürlich dort hinfahren und was holen.“



Matthias Braunöder (FK Austria Wien) über...

…die Niederlage: „Ein ganz bitterer Abend für uns. In der 1. Halbzeit war es ein sehr offenes Spiel. Da haben wir leider keine einzige Chance genutzt. Im Großen und Ganzen war es am Ende zu wenig.“



...2. Hälfte: „Wir sind gut in die Halbzeit gestartet, wir haben viel Ballbesitz gehabt, aber keine klaren Torchancen. Im letzten Drittel hat einfach was gefehlt. Mit dem 2. Tor waren wir dann nicht mehr gut im Spiel und haben dann verdient verloren.“



Markus Suttner (Mitarbeiter B2B FK Austria Wien) über seine neue Stelle bei der Austria: „Es ist jetzt mein erster Arbeitstag und das ist einfach cool. Generell jetzt erstmal die Partner kennenlernen und sich mit allen austauschen, daher habe ich noch nicht viel vom Spiel gesehen. Ich bin eigentlich froh mit meiner Rolle.“





"Mir hat es ein wenig meine Stimme gekostet"

Christian Ilzer (Trainer Sturm Graz) über...

…Ausfall von Jakob Jantscher (vor Spiel): „Er hat jetzt eine richtig schwere Zeit hinter sich. Er war 11 Wochen lang verletzt, nämlich in einer Art und Weise, wo er selbst sehr gefordert war. Es hat immer wieder an verschiedenen Stellen Probleme mit seinem Wadenmuskel gegeben, wo wir alle nicht genau wussten, woher es kommt. In der ersten Woche der Länderspielpause ist eine Operation an seinem Zahn durchgeführt worden mit Antibiotika und möglicherweise war das jetzt der Schlüssel. Es geht ihm jetzt viel besser und er ist diese Woche in das Training eingestiegen.“



…die Partie: „Die ersten 25 Minuten war es ein unglaubliches Spiel, vor allem für die Zuschauer. Mir hat es ein wenig meine Stimme gekostet. Bis zum 0:1 hat das Spiel schon uns gehört. Da haben wir dann verdient ein wunderschön herausgespieltes Tor geschossen. Danach war sicherlich der Schlüssel, dass wir diese Phase um die 20. Minute herum ohne Gegentor überstanden haben. Da war die Austria unglaublich stark in dieser Phase. In der 2. Halbzeit war es dann ein anderes Spiel.“



…2. Halbzeit: „Da haben wir dann viel mehr Kontrolle gekriegt. Wir haben dieses Zentrum der Austria viel besser im Griff gehabt und haben nicht mehr so viele Räume hergegeben. Wir sind dann besser am Mann gewesen und haben die Ketten besser durchgeschoben. Wir waren in der Defensive konkreter und es war sicher auch wichtig, das 2. Tor zu machen zu einem günstigen Zeitpunkt. Wir haben dann nahezu nichts mehr zugelassen und waren dem 3. Tor viel näher als die Austria.“

"Er hat in ersten 20 Minuten 5 oder 6 Torschüsse gehabt"

…Albian Ajeti: „Man hat heute gesehen, was für eine Qualität er hat. Er hat in den ersten 20 Minuten 5 oder 6 Torschüsse gehabt. Er hat sich hervorragend positioniert zwischen den Linien. Immer wieder mit 1 - 2 Kombinationen der Austria Probleme gemacht. Es war enorm wichtig heute, dass wir in der vorderen Reihe die nötige Qualität und Entschlossenheit gehabt haben. Hier in Wien zu gewinnen ist keine Selbstverständlichkeit. Die Austria ist super drauf, das haben sie in der 1. Halbzeit gezeigt und deswegen sind es Big Points für uns.“



…die Abwehr: „Es war entscheidend das Mittelfeld im Griff zu bekommen, denn da hat die Austria enorme Qualität. Nach Länderspielpausen brauchen die Spieler immer ein bisschen mehr Zeit bis sie diesen Rhythmus wiedergefunden haben. Spätestens in der 2. Halbzeit haben wir die nötige Nähe gehabt, um die Qualitäten, die die Austria hat, im Keim zu ersticken.“



…kommende Partien: „Das gibt uns jetzt Selbstvertrauen und Zuversicht. Wenn wir diesen Teamgeist, den wir heute gezeigt haben, mitbringen, dann ist das eine ganz gute Kombination, um auch gegen Lazio ein erfolgreiches Spiel zu absolvieren.“

War das stark! Wir gewinnen das Topspiel beim @FKAustriaWien hochverdient mit 3:0 und fahren mit drei ganz wichtigen Punkten zurück über den Wechsel ins schöne Graz! 😎⚫️⚪️ #sturmgraz #AdmiralBL #FAKSTU

