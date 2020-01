Christopher Dibon vor Vertragsverlängerung bei Rapid Wien!

Details Donnerstag, 30. Januar 2020 10:16

Seit mittlerweile mehr als sechs Jahren kickt Christopher Dibon im Dress des SK Rapid Wien. Der 29-Jährige, der in seiner Karriere durch zahlreiche Verletzungen - teilweise auch sehr lange - ausfiel, wird auch in den kommenden Jahren im grün-weißen Dress auflaufen. Denn wie der Kurier berichtet, soll der Vertrag mit dem Abwehr-Routinier nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Belek verlängert werden. Didi Kühbauer, Zoran Barisic, Dibon selbst sowie dessen Berater hätten sich bereits auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt, heißt es.

Christopher Dibon steht vor einer Vertragsverlängerung bei Rapid. Foto: GEPA/Wien Energie

165 Pflichtspiele für Rapid

Der gebürtige Schwechater war im Sommer 2014 ablösefrei von Red Bull Salzburg nach Wien-Hütteldorf gewechselt, wo er seither 165 Pflichtspiele für den SK Rapid absolvierte. Der 29-Jährige hat bis dato ein Länderspiel vorzuweisen. Im Freundschaftsspiel gegen Lettland am 7. Juni 2011 spielte der damalige Admira-Kicker durch.

