"You f*ckin' idiot": Didi Kühbauer rastet bei Rapid-Test aus und sieht Rot!

Details Mittwoch, 05. Februar 2020 10:23

Mit einem 2:0-Testspielsieg gegen den NK Maribor schloss Rapid Wien das Trainingslager im türkischen Belek ab. Das letzte Vorbereitungsspiel in der Türkei sollte allerdings nicht ohne einen emotionalen Wutausbruch von Didi Kühbauer vonstatten gehen. Denn wie bei der Übertragung des Testspiels auf Rapid TV deutlich zu hören ist, beleidigte der Rapid-Trainer den Schiedsrichter auf das Übelste. „Bullshit“, „Shut the fuck up“, „You fucking idiot“, rief der gebürtige Burgenländer dem Referee lautstark entgegen. Daraufhin kassierte Kühbauer die Rote Karte.

Foto: Richard Purgstaller

Fehleinschätzung brachte Kühbauer in Rage

Der Auslöser dieses Auszuckers war eine kuriose Abseitsentscheidung des Linienrichters, nachdem Thomas Murg von Koya Kitagawa in die Tiefe geschickt worden war und zum vermeintlichen 2:0 eingenetzt hatte. Eine Abseitsstellung lag hier definitiv nicht vor, was den Rapid-Trainer so richtig zum Kochen brachte.

Am heutigen Mittwoch kehren die Grün-Weißen nach Österreich zurück, wo diesen Samstag um 14 Uhr ein finales Testspiel gegen den slowakischen Klub FK Senica auf dem Programm steht.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten