Diesen Freitag fällt mit dem Cup-Viertelfinalspiel zwischen dem SKN St. Pölten und Wacker Innsbruck der Startschuss für das Fußballjahr 2020. Nach einer guten Winter-Vorbereitung mit vier Siegen und zwei Unentschieden aus sechs Testspielen herrscht beim Bundesligisten Optimismus vor dem Pflichtspielauftakt. „Wir hatten über weite Strecken eine sehr gute Vorbereitung und konnten speziell im Trainingslager in der Türkei intensiv arbeiten, damit sich die neuen Spieler möglichst schnell in das Team integrieren und die Abläufe aufnehmen“, erklärte SKN-Trainer Alexander Schmidt bei der heutigen Auftaktpressekonferenz.

SKN-Coach Alexander Schmidt blickt dem Jahresauftakt optimistisch entgegen. Foto: Harald Dostal/fodo.media

St. Pölten visiert Cup-Semifinale an

Am Transfersektor waren die Wölfe mit sieben Neuzugängen in dieser Transferperiode, die übrigens noch bis morgen Donnerstag läuft, eines der aktivsten Teams der Tipico Bundesliga. „Ich bin überzeugt, dass wir die Mannschaft gut verstärkt haben und die Qualität im Kader gehoben wurde. Dazu haben wir auch unsere jungen Talente wie Messerer in den Kader integriert, denn Qualität setzt sich durch, unabhängig vom Alter“, weiß Alexander Schmidt.

Eine Einschätzung lässt sich vor dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr freilich schwer tätigen, wenngleich die Niederösterreicher klar den Aufstieg ins Cup-Halbfinale anpeilen: „Es wird ein spannendes Spiel, denn da wissen wir dann in etwa, wo wir stehen. Freundschaftsspiele sind die eine Sache, Pflichtspiele eine andere – und wir wollen im Cup weiterkommen, das ist klar, und den Anspruch müssen bei einem Heimspiel auch stellen“, stellt Schmidt klar.

SKN erweitert Vorstand und feiert Jubiläum

Abseits vom Sportlichen hat der SKN St. Pölten die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Deswegen wurde der Vorstand um zwei neue Mitglieder (Uli Mesner und Toni Hintermeier) erweitert. Dazu wurde in einem internen Workshop unter Einbeziehung aller internen Bereiche ein neues Leitbild erarbeitet, und auch strukturell gab es eine Anpassung der aktuellen Unternehmensstruktur.

Demnach gibt es ab sofort drei wesentliche Säulen im Verein, den Sport unter der Leitung von Marcel Ketelaer, den Bereich Marketing/Sales/Kommunikation unter Leitung von Wolfgang Gramann und den Bereich Administration, geführt von Martin Eckelbacher. „Wir haben das Budget in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt, das Geld aber wieder investiert – in Stabilität und Qualität. Mit der Anpassung des Leitbildes und der Struktur wollen wir einerseits unsere Motive des Handelns festigen und gleichzeitig auch die internen Prozesse klar festlegen, um noch effizienter agieren zu können“, so General Manager Andreas Blumauer.

Ein Jubiläum hat der SKN St. Pölten ebenfalls zu feiern, begeht der Verein in diesem Jahr doch sein 20-jähriges Bestehen. Hierzu hat der SKN ein Key Visual geschaffen mit dem Claim „Ich bin 20, ich darf das“. Am 5. Juli 2020 soll überdies der Geburtstag gefeiert werden. Fix geplant ist bisher ein Spiel der SKN Legenden gegen das Team der Copa Pele, der ehemaligen Spieler des österreichischen Nationalteams.

Von Ligaportal