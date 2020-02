Verzichtete der FC Flyeralarm Admira in dieser Transferperiode auf eine stattliche Millionensumme? Wie der Kurier berichtet, dürfte sich Red Bull Salzburg intensiv um Emanuel Aiwu bemüht haben. Der Serienmeister wollte am Deadline Day einen Ersatz für den zum VfL Wolfsburg abgewanderten Marin Pongracic verpflichten. Dabei ist die Wahl offenbar auf den 19-jährigen Innenverteidiger der Admira gefallen. „Ja, es gab ein Angebot von Salzburg für Aiwu“, bestätigte Admira-Manager Amir Shapourzadeh.

Emanuel Aiwu (rechts im Bild) hätte ein Teamkollege von Patson Daka werden können. Foto: GEPA/Red Bull Media

Aiwu wäre wohl zum Rekordtransfer der Admira avanciert

Doch die Niederösterreicher stimmten einem Wechsel in die Mozartstadt nicht zu. „Auch in Hinblick auf den angestrebten Klassenerhalt“, verriet Shapourzadeh. Ein Transfer hätte der Admira jedoch wohl einen rekordverdächtigen Geldbetrag in die Kassen gespült. Denn wie der Kurier weiters schreibt, dürfte die angebotene Ablösesumme im Bereich von jener für Sasa Kalajdzic (wechselte für 2,5 Millionen Euro nach Stuttgart) gelegen sein. Shapourzadeh wollte sich diesbezüglich nicht konkret äußern, meinte jedoch, dass das Angebot der Bullen gut gewesen sei.

von Ligaportal