Mit einem 2:0-Sieg gegen den SK Sturm Graz ist der LASK in das Halbfinale des UNIQA ÖFB Cups eingezogen (ÖFB Cup: LASK triumphiert im Viertelfinal-Hit gegen Sturm Graz!). Joao Klauss und Husein Balic sorgten mit ihren Treffern für großen Jubel im mit über 9.100 Zuschauern gut besuchten Linzer Stadion. Große Aufregung herrschte in der 90. Minute, als das Schiedsrichterteam rund um Walter Altmann beim Stand von 1:0 für den LASK den vermeintlichen Ausgleichstreffer von Thorsten Röcher aberkannt hatte. Der Linienrichter zeigte an, dass er bei der Ausführung des Freistoßes gleich drei Sturm-Kicker im Abseits gesehen hätte. Diese Spieler haben allerdings nicht in die Szene eingegriffen.

Nestor El Maestro war nach dem Cup-Viertelfinale sauer. Foto: Harald Dostal/fodo.media

Nestor El Maestro ortet "Schiedsrichter-Bonus"

Eine Szene, die Sturm-Coach Nestor El Maestro zur Weißglut brachte. Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel äußerte der Serbe seinen Unmut: „Es ist sehr bitter, dass wir in der dritten Partie gegen den LASK zum dritten Mal einen gewissen Schiedsrichter-Bonus erleben“, ließ El Maestro aufhorchen. Geht es nach dem Sturm-Coach hätte der LASK nicht nur auf Schlager, Filipovic (beide verletzt) und Michorl (krank), sondern auch auf Kapitän Gernot Trauner verzichten müssen: „Es war bemerkenswert, dass der beste Spieler und der Kapitän des LASK (Gernot Trauner, Anm.) das Spiel überhaupt bestreiten durfte. Nach dem brutalen Foul am Ende des Ligaspiels im Dezember. Dafür hat er keine Rote Karte bekommen, aber daran erinnert sich außer mir niemand“, maulte der Sturm-Trainer.

Die Sturm-Kicker konnten die Entscheidung nicht fassen. Foto: Harald Dostal/fodo.media

Ismael kontert Vorwurf cool

Den Schiedsrichter-Bonus wollte Valerien Ismael nicht auf sich sitzen lassen und konterte cool: „Nestor, ich kann dich beruhigen, wir haben keinen Schiedsrichter-Bonus, weil im Endeffekt war das Abseits korrekt. Bei uns hat Potzmann eine Gelbe Karte gesehen, weil er den Ball auf die Rippen bekommen hat und dein Spieler Sakic kann sich auch nicht beschweren, dass er als letzter Mann nur eine Gelbe Karte bekommen hat“, so der gebürtige Franzose.

von Ligaportal