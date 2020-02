Der SV Mattersburg war in den ersten beiden Bundesliga-Partien des neuen Jahres vom Verletzungspech verfolgt. Nachdem sich Topscorer Andreas Gruber im Match gegen Sturm eine Innenmeniskusverletzung zugezogen hatte >>>SV Mattersburg muss längere Zeit auf Andreas Gruber verzichten!<<< müssen die Burgenländer nun auch längere Zeit auf Jano verzichten.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

Jano fällt wegen Seitenbandeinriss aus

Wie der SV Mattersburg am Montag bekannt gibt, hat sich der Spanier am vergangenen Samstag beim 0:0 gegen Altach einen Seitenbandeinriss zugezogen. "Ich werde alles versuchen, um der Mannschaft so bald wie möglich wieder helfen zu können", sagt Jano, der mehrere Wochen ausfallen wird.

von Ligaportal