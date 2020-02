Ziemlich genau eine Stunde Spielzeit absolvierte Michael John Lema, die Leihgabe des SK Sturm, bisher für den TSV Hartberg. Dass in dieser Saison weitere Einsatzminuten hinzukommen, ist leider ausgeschlossen, hat sich der 20-Jährige doch im Heimspiel gegen Rapid am vergangenen Sonntag ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Offensivspieler soll sich im Laufe der nächste Tage in Graz einer Operation unterziehen.

Hartberg-Coach Markus Schopp kann in dieser Saison nicht mehr auf Lema zurückgreifen. Foto: Richard Purgstaller

von Ligaportal