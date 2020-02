Es ist wieder Zeit für unsere Rubrik „Ligaportal Inside“: Heute mit Mario Pavelic vom FC Flyeralarm Admira. Der 26-Jährige kam am letzten Tag der Winter-Transferperiode leihweise von HNK Rijeka in die Südstadt, wo er bis zum Ende dieser Saison möglichst viel Spielpraxis sammeln soll. Im Sommer folgt dann wohl die Rückkehr nach Kroatien zu seinem Stammklub HNK Rijeka.

Bis dato kam der ehemalige Rapid-Kicker (von 2009-2018 beim Rekordmeister) in beiden Bundesliga-Partien in diesem Jahr zum Einsatz und spielte jeweils durch. Im Auswärtsspiel gegen St. Pölten (2:2) gelang Pavelic sogar ein Assist. Was sich der gelernte Rechtsverteidiger von seinem Engagement in der Südstadt erwartet und wie er über seinen Förderer Zoran Barisic denkt erfahrt ihr hier ->>> Admira-Neuzugang Mario Pavelic: „Ich darf und kann mir nichts erwarten vom Trainer.

Im Zuge des Interviews mit Mario Pavelic baten wir den 26-Jährige zum Wordrap für unsere Rubrik Ligaportal Inside. Wer ist sein fußballerisches Vorbild? In welcher Liga würde er gerne einmal spielen? Und: Wohin würde er gerne in den Urlaub fahren? Diese und viele weitere Fragen hat uns der Neo-Admiraner beantwortet.

Der Wordrap mit Mario Pavelic



Quelle: YouTube

von Ligaportal