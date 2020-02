Das für Donnerstag um 21 Uhr angesetzte Sechzehntelfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt, welches wegen einer Sturmwarnung abgesagt werden musste >>>Knalleffekt: Europa-League-Spiel Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt abgesagt!<<< wird am morgigen Freitag um 18 Uhr nachgeholt.

Sonntagsspiel Altach gegen Salzburg verschoben - Tickets behalten Gültigkeit

Das für Sonntag angesetzte Bundesliga-Spiel zwischen dem SCR Altach und Red Bull Salzburg wird verschoben. Ein genauer Termin wird hier noch gesucht.

Für das morgige Spiel behalten sämtliche Tickets ihre Gültigkeit, die Anreise- und Parkmodalitäten bleiben unverändert. Das geben die Salzburger in einer Aussendung bekannt.

ℹ️ NEUER SPIELTERMIN FIXIERT: #SALSGE findet morgen, Freitag um 18:00 Uhr statt! pic.twitter.com/5WHAHBJHUB — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 27, 2020

Termin-Chaos

Aufgrund des straffen Programms, welches beide Teams vor der Brust haben, kommt die Verschiebung äußerst ungelegen. Während die Bullen bereits diesen Sonntag (17 Uhr) auf den SCR Altach getroffen wären (Spiel wird verschoben), bekommt es die Eintracht ebenfalls am Sonntag mit Werder Bremen zu tun. Ob diese Partie ebenfalls verschoben wird, steht noch nicht fest.

Am kommenden Mittwoch sind beide Mannschaften im Pokal im Einsatz. Für Salzburg geht es im Halbfinale zu Hause gegen den LASK, Frankfurt trifft zu Hause auf Bremen. Am Samstag, den 7. März, trifft die Eintracht in der Bundesliga auswärts auf Leverkusen. Salzburg bekommt es am Sonntag, den 8. März, zu Hause mit Sturm zu tun.

Red Bull Arena ausverkauft

Damit werden die 29.000 Zuschauer nicht heute Abend, sondern morgen um 18 Uhr nach Wals-Siezenheim pilgern, um dort für gewaltige Stimmung zu sorgen. Darunter sollen sich auch 1.500 Gästefans aus Frankfurt befinden. Diversen Medienberichten zufolge wird mit bis zu 5.500 Eintracht-Fans in Salzburg gerechnet. Viele von ihnen haben jedoch kein Ticket für das Spiel.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media