Vor dem Europa-League-Rückspiel zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt (Freitag, 18 Uhr im Live-Ticker) ist es in der Salzburger Altstadt zu einer Schlägerei zwischen Fußballfans gekommen. "In der Nacht zum 28. Februar 2020 gerieten zwei Fangruppen der Fußballclubs Eintracht Frankfurt und Red Bull Salzburg vor einem Würstelstand in Salzburg rechte Altstadt vorerst verbal und später handgreiflich aneinander", schreibt die Salzburger Polizei in einer Aussendung.

Fan durch Faustschlag ins Gesicht verletzt

Bei dieser Auseinandersetzung sei ein Salzburger durch einen Faustschlag ins Gesicht unbestimmten Grades verletzt worden. Eine polizeiliche Fahndung nach der Täterschaft verlief bis dato ohne Erfolg.

Rückspiel auf heute verschoben

Das für ursprünglich gestern 21 Uhr angesetzte Rückspiel zwischen Salzburg und Frankfurt musste wegen einer Orkanwarnung abgesagt und auf heute, Freitag 18 Uhr, verschoben werden (Ligaportal berichtete >>>Knalleffekt: Europa-League-Spiel Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt abgesagt!<<<).

Aufgrund eines Fanmarsches der mitgereisten Frankfurt-Fans ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Bereits ab 13 Uhr sperrt die Polizei die Straßen rund um das Stadion in Kleßheim.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media