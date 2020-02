Nur wenige Stunden nach dem vielumjubelten historischen Aufstieg ins Achtelfinale der UEFA Europa League hat der LASK auch schon seinen Gegner für die Runde der letzten 16 zugelost bekommen. Die Linzer bekommen es am 12. März (Hinspiel) sowie am 19. März (Rückspiel) mit Manchester United zu tun. Das Hinspiel steigt in Linz Das entscheidende Rückspiel geht in Manchester über die Bühne. Das ergab die heutige Auslosung in Nyon (SUI).

Sieger aus Salzburg vs. Frankfurt trifft auf Basel

Da das für gestern 21 Uhr angesetzte Rückspiel zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt wegen einer Orkan-Warnung abgesagt werden musste und die Entscheidung um das Weiterkommen erst heute Abend fällt, nahmen heute beide Mannschaften an der Auslosung teil.

Der Sieger dieses Duells trifft im Europa-League-Achtelfinale auf den FC Basel. Das Hinspiel steigt in Frankfurt oder Salzburg. Das Rückspiel geht in Basel über die Bühne.

Anstoßzeiten sind 18.55 Uhr und 21.00 Uhr MEZ wie schon in der Gruppenphase und im Sechzehntelfinale. Die Anstoßzeiten werden nach der Auslosung von der UEFA organisiert.

Termine UEFA Europa League

12. März: Achtelfinale, Hinspiele

19. März: Achtelfinale, Rückspiele

20. März: Auslosung Viertel- und Halbfinale, Nyon

9. April: Viertelfinale, Hinspiele

16. April: Viertelfinale, Rückspiele

30. April: Halbfinale, Hinspiele

7. Mai: Halbfinale, Rückspiele

27. Mai: Finale - Gdansk Stadion (Danzig/Polen)

Text von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media, Grafik: Ligaportal