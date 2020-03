Das Coronavirus hält aktuell die gesamte Welt in Atem und sorgt für eine Flut an Absagen im Profisport. So soll das heutige Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen dem LASK und Manchester United auf der Linzer Gugl vor leeren Rängen ausgetragen werden. So lautete der Stand bis heute. Nun könnte aber alles anders kommen und die Kracher-Partie sogar abgesagt werden.

UEFA tagt: Pausieren nun auch die Champions- und Europa League?

Wie mehrere ausländische Medien (Gazzetta dello Sport, Marca, Tuttosport) am Donnerstag berichten, soll die UEFA unmittelbar vor einer Entscheidung stehen, ob nun auch die Champions- und Europa League pausiert. Bereits die für heute angesetzten Spiel in der Europa League könnten dadurch abgesagt werden. Bis dato fanden die Partien in der Champions League ohne Zuschauer statt.

Die Partie zwischen dem LASK und Manchester United ist für 18:55 Uhr angesetzt und wird auch stattfinden >>> BREAKING! LASK gegen Manchester United findet heute statt! <<<

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media