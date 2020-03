Erst vor wenigen Tagen hatte Gernot Kulis als Hans Krankl den ehemaligen Sturm-Präsidenten Hannes Kartnig reingelegt. Am Montag meldete sich der Comedian als Goleador erneut zu Wort. Im neuesten Parodie-Video ärgert sich der Held von Cordoba über die Tatsache, dass es noch immer Leute gibt, die sich während der Corona-Krise in Gruppen nach draußen begeben.

"Da greifst da auf’s Birn“

„Risikogruppen treffen sich am Bauernmarkt - da greifst da auf’s Birn“, legt Krankl los. Mit der von der Bundesregierung verkündeten Mundschutzpflicht in Supermärkten hat der Goleador überhaupt kein Problem: „Wir Sportler tun uns damit nicht schwer. Die Fechter haben einen Mundschutz, die Footballer haben einen Mundschutz - was ist dabei?“, stellt der ehemalige Weltklasse-Stürmer klar. Diese und mehrere geniale "Wuchteln" lässt Gernot Kulis in seinem neuesten Video los.

von Ligaportal; Foto: Gernot Kulis/Facebook