Wie geht es eigentlich den österreichischen Fußball-Legenden in der häuslichen Quarantäne? Während sich Herbert Prohaska des Öfteren persönlich via Videobotschaft an die Öffentlichkeit wendet, lässt Goleador Hans Krankl nicht allzu viel von sich hören. Dafür gibt es aber zwei österreichische Comedians, die das fast schon wöchentlich für den ehemaligen Top-Torjäger erledigen.

"Huach zua": Der Ö3-Callboy meldet sich beim Ex-Sturm-Boss

So matchen sich Alex Kristan und Gernot Kulis praktisch um die beste Krankl-Parodie. Nachdem sich Hans Krankl aka Alex Kristan zuletzt aus der Isolation gemeldet hatte, sorgt nun Gernot Kulis als Stimmenimitator der Cordoba-Legende für Lacher. Diesmal legte der „Ö3-Callboy“ den ehemaligen Sturm-Graz-Präsident Hannes Kartnig rein.

Gernot Kulis aka Hans Krankl legt Hannes Kartnig rein

von Ligaportal, Foto: Screenshot Facebook