Einen Tag, nachdem die österreichische Bundesregierung grünes Licht für eine Fortsetzung des Profifußballs gegeben hatte, traten am heutigen Mittwoch die Klubs der Tipico Bundesliga und der HPYBET 2. Liga in einer Videokonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen in den beiden höchsten Ligen zu entscheiden.

Bundesliga informiert über weitere Vorgehensweise

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler hatte gestern verkündet, dass die zwölf Bundesligisten sowie Cup-Finalist Austria Lustenau ab der kommenden Wochen ins Training einsteigen können (in Kleingruppen). Wenige Stunden später teilte der ÖFB mit, dass die Tipico Bundesliga sowie die 2. Liga zu Ende gespielt werden können. Das Finale des ÖFB Cups soll - wenn möglich - als erstes Pflichtspiel nach der "Corona-Pause" stattfinden.

Es sind aber weiterhin einige Fragen offen, die im Rahmen dieses Medientermins geklärt werden sollen. Interessant wird auch sein, welche Termine die österreichischen Fußball-Bundesliga für den Restart der Ligen ins Auge gefasst hat.

